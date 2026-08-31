जीबी रोड पर बंधक बनाकर जिस्मफरोशी का धंधा: दिल्ली पुलिस ने कोठे पर मारा छापा; 2 महिलाएं की गईं रेस्क्यू

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। मध्य जिले के कमला मार्केट थाना पुलिस की टीम ने जीबी रोड इलाके में महिलाओं को जबरन वेश्यावृत्ति में धकेलने वाले मानव तस्करों के गिरोह का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने छापेमारी कर मानव तस्करी और शोषण में शामिल तीन महिला आरोपितों को गिरफ्तार किया और दो अलग-अलग मामलों में दो पीड़ित महिलाओं को मुक्त कराया है।

दोनों पीड़िताओं को नौकरी का झांसा देकर लाया गया और बाद में देह व्यापार में धकेल दिया गया। वहीं गिरफ्तार की गई आराेपित महिलाओं की पहचान रेश्मा, मंजू और गीता के रूप में हुई है जो पहले भी कमला मार्केट पुलिस थाने में दर्ज मानव तस्करी के एक मामले में शामिल रही हैं।

तीन बच्चों की मां बीते दो मई से लापता थी मध्य जिले के वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक, 26 अगस्त को 60 साल वर्षीय महिला श्रद्धानंद मार्ग स्थित महिला पुलिस पोस्ट पहुंचीं और बताया कि उनकी 26 वर्षीय बेटी, जो शादीशुदा है और तीन बच्चों की मां है, दो मई से बंगाल से लापता है।

25 अगस्त को पीड़िता ने अपनी मां से संपर्क किया और बताया कि उसे जीबी रोड के मकान नंबर 58 में बंधक बनाकर रखा गया है। जानकारी मिलने पर चौकी इंचार्ज एसआई किरण सेठी, महिला कांस्टेबल कोमल और महिला कांस्टेबल रश्मि के साथ वहां पहुंचीं और पीड़िता को बरामद किया।

पूछताछ में पीड़िता ने बताया कि दो मई को जब वह बंगाल के एक रेलवे स्टेशन पर थी, तो कालू नामक व्यक्ति ने नौकरी दिलाने का झांसा देकर उसे दिल्ली बुलाया। आरोप है कि उसने उसका मोबाइल फोन ले लिया और बाद में उसे गीता को बेच दिया।

गीता ने उसे जीबी रोड ले गई और रेशमा को सौंप दिया गीता ने पीड़िता को लगभग एक महीने तक अपने घर पर रखा और फिर उसे जीबी रोड ले गई, जहां रेशमा को सौंप दिया गया, जिसने उसे जबरन देह व्यापार में धकेल दिया। पीड़िता की कमाई का पैसा मंजू और गीता रख लेती थीं।

पूछताछ के दौरान, 28 साल की एक और महिला मदद के लिए महिला पुलिस चौकी पहुंची और उसे भी उसी जगह से बचाया गया। उसने बताया कि लगभग दो साल पहले, बंगाल में अपने पति और सास के साथ झगड़े के बाद, वह अपने आठ वर्षीय बेटे के साथ घर से निकल गई थी।