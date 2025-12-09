दिल्ली में जर्जर हालत में पुलिस बूथ, राहगीरों में भय का माहौल; कानून व्यवस्था पर उठ रहे सवाल

दीपक, बाहरी दिल्ली। कानून व्यवस्था की मजबूती के लिए बनाए गए पुलिस बूथ जर्जर अवस्था में हैं और इनमें से रोहिणी व मंगोलपुरी के कुछ पुलिस बूथ बंद भी हो चुके हैं। रोहिणी सेक्टर-22 हनुमान चौक और मंगोलपुरी जे-ब्लॉक स्थित पुलिस बूथ बंद हो चुके हैं। कई पुलिस पर ताले लटके नजर आए। इनमें कई बूथ उन क्षेत्रों में हैं, जहां झपटमारी कई कई घटनाएं हो चुकी हैं। रोहिणी, मंगोलपुरी, किराड़ी आदि क्षेत्र के कई पुलिस बूथ की दैनिक जागरण ने पड़ताल की। जर्जर अवस्था के बाद दो बूथ छह माह से अधिक समय से बंद पड़े हैं। रोहिणी जिला पुलिस के अमन विहार थाना अंर्तगत रोहिणी सेकटर-22 हनुमान चौक स्थित पुलिस बूथ के खिड़की-दरवाजे गायब हो चुके हैं। केबिन क्षतिग्रस्त हो चुकी है।

इसी प्रकार बाहरी जिला के मंगोलपुरी जे-ब्लॉक स्थित पुलिस बूथ बिना खिड़की व दरवाजे के नजर आया। बूथ के अंदर गंदगी व पत्थर पड़े हुए दिखाई दिए। इसके अलावा दीवारों पर मकड़ी के जाल व मिट्टी और कचरा पड़ा मिला।

मंगोलपुरी थाना क्षेत्र के अंतर्गत बने यह बूथ मंगोलपुरी वाई-ब्लॉक से एस-ब्लॉक की जाने वाली मुख्य सड़क पर बना हुआ। यहां से प्रतिदिन हजारों की संख्या में लोग गुजरते हैं। हालांकि, इस बूथ के आधा किलोमीटर के आसपास दो थाने व दो पुलिस बूथ भी है। लेकिन सुरक्षा की दृष्टि से इस बूथ की अपनी अहमियत है।

थाना राजापार्क थाना अंतर्गत सुल्तानपुरी शनिबाजार रोड पर स्थित एफ-ब्लॉक पार्क के पास पुलिस बूथ खुला दिखा। जिसमें पुलिसकर्मी अपनी ड्यूटी पर तैनात नजर आए। सुल्तानपुरी एच-ब्लॉक स्कूल के पास पुलिस बूथ के अलावा प्रेम नगर थाना अंतर्गत किराड़ी के 70 फीट रोड पर राशन दफ्तर चौक पर बने पुलिस बूथ में पुलिसकर्मी मौजूद नजर आए।