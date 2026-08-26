दिल्ली-एनसीआर में गोगी गिरोह के दो कुख्यात शूटर गिरफ्तार, रंगदारी की साजिश नाकाम

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। संगठित अपराध के खिलाफ दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल द्वारा चलाए जा रहे अभियान के तहत सेल की टीम ने कुख्यात गैंग्सटर जितेंद्र मान सिंह उर्फ गोगी गिरोह के दो सक्रिय शूटर को गिरफ्तार किया है। दोनों दिल्ली-एनसीआर में गोगी गिरोह के नाम पर व्यापारियों को काल कर धमकी देकर उनसे रंगदारी वसूलने की साजिश रच रहे थे।

दोनों की गिरफ्तारी से दिल्ली-एनसीआर में गोगी गिरोह द्वारा की जाने वाली रंगदारी और टारगेट किलिंग जैसी कई वारदातें टल गई हैं। पुलिस अब इनके बाकी साथियों की तलाश में छापेमारी कर रही है। डीसीपी स्पेशल सेल नारा चैतन्य के मुताबिक गिरफ्तार किए गए बदमाशों के नाम चिराग उर्फ काला, नरेला और सागर उर्फ सेठी, सोनीपत है। 19 अगस्त को पुलिस को सूचना मिली कि गोगी गिरोह के गुर्गे दिल्ली में रंगदारी वसूलने की योजना बना रहे हैं।

दोनों के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज इस सूचना पर एसीपी पूरन चंद पंत और इंस्पेक्टर मनेंद्र सिंह की टीम ने मुनक नहर, दरियापुर-घोघा रोड के पास ट्रैप लगा दोनों को दबोच लिया। स्पेशल सेल ने दोनों के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। दाेनों के पास से एक आटोमैटिक पिस्टल, चार कारतूस, एक कट्टा और अपराध में इस्तेमाल दो मोबाइल बरामद किए गए।

इनमें चिराग, नरेला इंडस्ट्रियल एरिया में बीते एक फरवरी को हुई हिंसक वारदात में फरार चल रहा था। नरेला में आरओ वाटर सप्लाई के कारोबार पर अपना वर्चस्व जमाने के लिए चिराग और उसके साथियों (रोहित, राहुल गुलिया, साहिल व अन्य) ने कारोबारी निखिल खत्री और उनके ड्राइवर पर जानलेवा हमला किया था।

हमलावरों ने पीड़ित की गाड़ी को टक्कर मारकर पलटा दिया हमलावरों ने पीड़ित की गाड़ी को टक्कर मारकर पलटा दिया था और फिर लाठी-डंडा व पत्थरों से हमला कर उन्हें अधमरा कर दिया था। बदमाशों ने उनके सोने की चेन और 40 हजार नकद भी लूट लिए थे। चिराग पहले पिता की मिठाई की दुकान पर काम करता था बाद में अपराध की दुनिया में कूद पड़ा। वह इंटरनेट मीडिया पर हथियार चमकाते हुए रील अपलोड कर दहशत फैलाता था।