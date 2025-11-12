Language
    15 करोड़ की हेरोइन के साथ दो तस्कर गिरफ्तार, व्यापार में घाटा होने पार शुरू कर दिया ड्रग्स का धंधा

    By Mohammed Saqib Edited By: Kushagra Mishra
    Updated: Wed, 12 Nov 2025 06:29 PM (IST)

    दिल्ली क्राइम ब्रांच ने 15 करोड़ रुपये की हेरोइन के साथ दो तस्करों को गिरफ्तार किया, जिनमें एक महिला भी शामिल है। रंजीत और संजना नामक ये तस्कर स्कूटी पर हेरोइन लेकर जा रहे थे। पुलिस ने उन्हें छत्रपति शिवाजी पार्क के पास पकड़ा। पूछताछ में पता चला कि आर्थिक तंगी के कारण उन्होंने तस्करी शुरू की थी। पुलिस अब गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश कर रही है।

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। क्राइम ब्रांच की टीम ने 15 करोड़ मूल्य की लगभग तीन किलोग्राम हेरोइन बरामद करते हुए महिला समेत दो तस्करों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अरोपियों की पहचान विष्णु गार्डन के रंजीत मेहरा उर्फ कन्नू और शाहदरा के कस्तूरबा नगर की संजना के रूप में हुई है। इनके कब्जे से अपराध प्रयुक्त दो स्कूटी भी जब्त की गई हैं। पुलिस इनसे पूछताछ कर गिरोह में शामिल अन्य तस्करों की तलाश में जुटी है।

    उपायुक्त संजीव कुमार यादव के मुताबिक, इंस्पेक्टर प्रदीप कुमार की टीम को 27 सितंबर को गुप्त सूचना मिली थी कि हेरोइन की तस्करी में शामिल दो आरोपी छत्रपति शिवाजी पार्क, मेन आउटर रिंग रोड, बसई दारापुर के पास आने वाले हैं। सूचना पर एसीपी राज कुमार की देखरेख में गठित टीम ने छापेमारी करते हुए दो स्कूटी सवार तस्करों को मौके से दबोच लिया।

    उनके कब्जे से तीन किलोग्राम हेरोइन बरामद की गई। पूछताछ में रंजीत मेहरा ने बताया कि वह 10वीं कक्षा तक पढ़ाई करने के बाद पहले एक छोटा-मोटा व्यवसाय करता था, लेकिन आर्थिक तंगी के कारण उसने ड्रग्स की तस्करी शुरू कर दी।

    वह आदर्श उर्फ गट्टू नामक एक आपूर्तिकर्ता से हेरोइन खरीदता था और स्थानीय वितरकों को आपूर्ति करता था। वहीं संजना ने सातवीं कक्षा तक पढ़ाई की है। आर्थिक तंगी से जूझते हुए, उसने रंजीत के साथ मिलकर ड्रग्स तस्करी का धंधा शुरू कर दिया और दिल्ली में अपने परिचितों को सक्रिय रूप से ड्रग्स की आपूर्ति कर रही थी।

