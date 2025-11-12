15 करोड़ की हेरोइन के साथ दो तस्कर गिरफ्तार, व्यापार में घाटा होने पार शुरू कर दिया ड्रग्स का धंधा

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। क्राइम ब्रांच की टीम ने 15 करोड़ मूल्य की लगभग तीन किलोग्राम हेरोइन बरामद करते हुए महिला समेत दो तस्करों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अरोपियों की पहचान विष्णु गार्डन के रंजीत मेहरा उर्फ कन्नू और शाहदरा के कस्तूरबा नगर की संजना के रूप में हुई है। इनके कब्जे से अपराध प्रयुक्त दो स्कूटी भी जब्त की गई हैं। पुलिस इनसे पूछताछ कर गिरोह में शामिल अन्य तस्करों की तलाश में जुटी है।

उपायुक्त संजीव कुमार यादव के मुताबिक, इंस्पेक्टर प्रदीप कुमार की टीम को 27 सितंबर को गुप्त सूचना मिली थी कि हेरोइन की तस्करी में शामिल दो आरोपी छत्रपति शिवाजी पार्क, मेन आउटर रिंग रोड, बसई दारापुर के पास आने वाले हैं। सूचना पर एसीपी राज कुमार की देखरेख में गठित टीम ने छापेमारी करते हुए दो स्कूटी सवार तस्करों को मौके से दबोच लिया।

उनके कब्जे से तीन किलोग्राम हेरोइन बरामद की गई। पूछताछ में रंजीत मेहरा ने बताया कि वह 10वीं कक्षा तक पढ़ाई करने के बाद पहले एक छोटा-मोटा व्यवसाय करता था, लेकिन आर्थिक तंगी के कारण उसने ड्रग्स की तस्करी शुरू कर दी।