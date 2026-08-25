दिल्ली क्राइम ब्रांच ने रोहित गोदारा-नवीन बाक्सर गिरोह के शूटर को दबोचा, झज्जर में 30 राउंड फायरिंग में था शामिल
दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने रोहित गोदारा-नवीन बाक्सर गिरोह के शूटर प्रदीप उर्फ सिपाही को रोहिणी से गिरफ्तार किया है। वह दिल्ली और हरियाणा में हत्या व हथियार तस्करी सहित चार मामलों में शामिल था और झज्जर पुलिस ने उस पर पांच हजार रुपये का इनाम घोषित किया था।
HighLights
क्राइम ब्रांच ने रोहित गोदारा-नवीन बाक्सर गिरोह के शूटर को पकड़ा।
प्रदीप उर्फ सिपाही दिल्ली-हरियाणा में चार मामलों में वांछित था।
झज्जर पुलिस ने उस पर पांच हजार का इनाम रखा था।
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस पुलिस की क्राइम ब्रांच ने मंगलवार को रोहित गोदारा-नवीन बाक्सर गिरोह के शूटर प्रदीप उर्फ सिपाही को जापानी पार्क, रोहिणी के पास से गिरफ्तार कर लिया है। यह दिल्ली और हरियाणा में हत्या व हथियार तस्करी समेत चार मामलों में शामिल रहा है।
झज्जर पुलिस की ओर से इसकी गिरफ्तारी पर पांच हजार रुपये का इनाम घोषित था। यह झज्जर के सुभाना गांव में विरोधी गुट के बदमाशों पर 30 राउंड गोलियां चलाने की घटना में भी शामिल रहा है। गोलीबारी में हितेश उर्फ गुल्लू की गोलियां लगने से मौत हो गई थी।
विशेष आयुक्त क्राइम ब्रांच हरगोविंद सिंह धालीवाल के मुताबिक प्रदीप झज्जर के गिरधरपुर गांव का रहने वाला है। डीसीपी चंद्र कुमार सिंह, एसीपी अशोक शर्मा व इंस्पेक्टर अजय गहलावत की टीम ने 25 अगस्त इसे रोहिणी से गिरफ्तार कर लिया।
बीते 16 मई को प्रदीप ने अपने साथियों अनुज, अंकित और बिकेश के साथ मिलकर झज्जर के सुभाना गांव में विरोधी गुट के बदमाशों पर करीब 30 राउंड गोलियां चलाईं थी। 29 जून को नजफगढ़ से पकड़े गए पंकज उर्फ कालिया के पास से कुछ वैध हथियार बरामद हुए थे।
नेटवर्क खंगालने में जुटी क्राइम ब्रांच
पूछताछ में पंकज ने बताया था कि उसे उक्त हथियार प्रदीप ने दिए थे। इसके खिलाफ गुरुग्राम के फारुखनगर में 2024 में रंगदारी व आर्म्स एक्ट तथा झज्जर के मछरौली में 2019 में बलवा व मारपीट के मामले दर्ज हैं। पुलिस का कहना है कि 2022 में गांव में आपसी रंजिश के दौरान प्रदीप को गोली लग लगी थी।
इसके बाद बदला लेने की नीयत से वह नवीन बाक्सर और रोहित गोदारा गिरोह के संपर्क में आकर अवैध हथियारों की सप्लाई के साथ ही गिरोह के लिए आपराधिक वारदात करने लगा था। क्राइम ब्रांच इससे पूछताछ कर इसके पूरे नेटवर्क और हथियार सप्लाई की कड़ियों को खंगाल रही है।
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