Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    दिल्ली में चोरी और स्नैचिंग का मास्टरमाइंड गिरफ्तार, आईफोन-सैमसंग समेत 31 महंगे मोबाइल फोन बरामद

    By RAKESH KR. SINGHEdited By: Kushagra Mishra
    Updated: Tue, 06 Jan 2026 12:56 PM (IST)

    दिल्ली क्राइम ब्रांच ने मोबाइल स्नैचिंग और चोरी के कुख्यात अपराधी जय भगवान उर्फ कालू को गिरफ्तार किया है। उसके पास से 31 हाई-एंड मोबाइल फोन, जिनमें आई ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। सेंट्रल रेंज क्राइम ब्रांच, दिल्ली की टीम ने मोबाइल फोन स्नैचिंग और चोरी के मामलों में बड़ी सफलता हासिल करते हुए एक कुख्यात अपराधी को गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से 31 हाईएंड चोरी व छीने गए मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं, जिनमें आईफोन और सैमसंग गैलेक्सी जैसे महंगे स्मार्टफोन शामिल हैं।

    गिरफ्तार आरोपी की पहचान जय भगवान उर्फ कालू उर्फ काले (35 वर्ष) पुत्र स्व. सुभाष उर्फ अत्तर सिंह, निवासी भलस्वा डेयरी, दिल्ली के रूप में हुई है। आरोपी लंबे समय से दिल्ली के विभिन्न इलाकों में मोबाइल फोन स्नैचिंग और चोरी की घटनाओं में संलिप्त था।

    क्राइम ब्रांच को आरोपी की गतिविधियों को लेकर पुख्ता सूचना मिली थी, जिसके बाद सेंट्रल रेंज क्राइम ब्रांच की एक विशेष टीम का गठन किया गया। सूचना के अनुसार आरोपी स्वरूप नगर इलाके में किराये के मकान में चोरी व छीने गए मोबाइल फोन जमा करता था।

    इंस्पेक्टर सुनील कुमार कलखांडे के नेतृत्व में गठित टीम ने स्वारूप नगर क्षेत्र में लगातार निगरानी की। तकनीकी और मैन्युअल इनपुट के आधार पर टीम ने आरोपी को स्वारूप नगर, बुराड़ी रोड से दबोच लिया। पूछताछ और तलाशी के दौरान उसके पास से बड़ी संख्या में चोरी और छीने गए मोबाइल फोन बरामद किए गए।

    पूछताछ में आरोपी ने स्वीकार किया कि वह अपने एक साथी के साथ मिलकर मोबाइल फोन स्नैचिंग और चोरी करता था। चोरी किए गए मोबाइल फोन को वह पहले अपने किराये के मकान में जमा करता और फिर उन्हें बेच देता था।

    बरामद 31 मोबाइल फोन में से अब तक पांच मोबाइल फोन अलग-अलग एफआईआर/लॉस्ट रिपोर्ट से जोड़े जा चुके हैं। शेष मोबाइल फोन की जांच की जा रही है, ताकि उन्हें संबंधित मामलों से जोड़ा जा सके।

    आरोपी जय भगवान उर्फ कालू का आपराधिक इतिहास भी सामने आया है। वह पहले से ही लूट, चोरी और स्नैचिंग से जुड़े सात आपराधिक मामलों में विभिन्न थानों में नामजद रहा है। पुलिस के अनुसार, पिता की कम उम्र में मौत के बाद वह गलत संगत में पड़ गया और जल्दी पैसा कमाने व ऐशो-आराम की जिंदगी जीने के लिए अपराध की राह पर चल पड़ा।

    पुलिस का कहना है कि मामले में आगे की जांच जारी है और आरोपी के अन्य मामलों में शामिल होने की संभावना की भी पड़ताल की जा रही है। यह कार्रवाई अपर पुलिस उपायुक्त, सेंट्रल रेंज क्राइम ब्रांच की निगरानी में की गई, जबकि पूरे ऑपरेशन की समग्र देखरेख डीसीपी क्राइम ब्रांच विक्रम सिंह, आईपीएस द्वारा की गई।

    यह भी पढ़ें- आंध्र प्रदेश: ONGC के कुएं में भयानक गैस रिसाव, दूसरे दिन भी धधक रही आग; दिल्ली-मुंबई से बुलाई स्पेशल टीम