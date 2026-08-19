दिल्ली-लुधियाना में गोलियां बरसाने वाले दो शूटर गिरफ्तार, कनाडा से मिल रहा था फरमान; कैसे बेनकाब हुआ नेटवर्क?

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने कुख्यात गैंग्सटर कपिल सांगवान उर्फ नंदू और दविंदर सिंह बंबीहा गिरोह के दो शूटर को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए बदमाशों के नाम हरमनजीत सिंह (अमृतसर) और हर्षदीप सिंह उर्फ बिल्ला (लुधियाना) है।

ये दोनों छावला और लुधियाना में हाल ही में हुई गोलीबारी की वारदात में वांछित थे और कनाडा में बैठे गैंगस्टर दविंदर सिंह उर्फ गोपी लाहोरिया के निर्देश पर काम कर रहे थे। इनके कब्जे से दो सेमी-आटोमैटिक पिस्टल और सात कारतूस बरामद किए गए हैं।

उमेद सिंह नाम के व्यक्ति के घर के बाहर अंधाधुंध फायरिंग की घटना विशेष आयुक्त, क्राइम ब्रांच, एचजीएस धालीवाल के मुताबिक 16 अगस्त को छावला थानाक्षेत्र के दीनपुर गांव में उमेद सिंह नाम के व्यक्ति के घर के बाहर अंधाधुंध फायरिंग की घटना हुई थी। जांच में सामने आया कि उमेद सिंह, 2024 में मारे गए लकी उर्फ बल्लू पहलवान के भाई हैं।

बल्लू पहलवान की हत्या की साजिश भी गैंग्सटर कपिल सांगवान उर्फ नंदू ने रची थी। पुरानी रंजिश के तहत ही उमेद सिंह को निशाना बनाने की साजिश रची गई। बदमाशों ने पूछताछ में कुबूला कि वे 15 अगस्त को पूर्वी दिल्ली से हथियार और 19 कारतूस लेकर आए थे। 16 अगस्त को उन्होंने उमेद सिंह का पीछा करते हुए उनके घर में प्रवेश किया, लेकिन अंदर महिलाओं और बच्चों को देखकर वे घबरा गए और हवाई फायरिंग करते हुए भाग निकले थे।

लुधियाना के 'पिज्जा फ्रॉम मेक्सिको' रेस्टोरेंट के बाहर गोलियां च दिल्ली में वारदात को अंजाम देने के अगले ही दिन 17 अगस्त काे गोपी लाहोरिया के कहने पर बदमाशों ने लुधियाना के ''पिज्जा फ्राम मेक्सिको'' रेस्टोरेंट के बाहर हवा में गोलियां चला दी थी। इस काम के लिए उन्हें शुरुआत में 30 हजार रुपये मिले थे और काम पूरा होने पर बड़ी रकम देने का वादा किया गया था।

19 अगस्त को दोनों शूटर नजफगढ़ में उमेद सिंह पर दोबारा हमला करने की नीयत से दिल्ली लौटे थे लेकिन डीसीपी संजीव कुमार यादव और एसीपी संजय नागपाल के निर्देश पर इंस्पेक्टर मान सिंह और सुंदर गौतम की टीम ने बवाना-कंझावला रोड से दोनों को दबोच लिया।

एनडीपीएस और आर्म्स एक्ट जैसे मामलों में शामिल हर्षदीप सिंह पहले भी हत्या, जेल में मोबाइल इस्तेमाल, एनडीपीएस और आर्म्स एक्ट जैसे मामलों में शामिल रहा है। वह बीते जून में ही लुधियाना जेल से जमानत पर बाहर आया था।