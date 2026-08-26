CJP के 5 सितंबर के मार्च को लेकर दिल्ली पुलिस अलर्ट, अब तक नहीं मांगी गई कोई औपचारिक अनुमति

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) की ओर से पांच सितंबर को इंडिया गेट से दिल्ली पुलिस मुख्यालय तक प्रस्तावित शांतिपूर्ण विरोध मार्च को लेकर दिल्ली पुलिस ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। पुलिस के अनुसार, मार्च के लिए अब तक आयोजकों की ओर से कोई औपचारिक अनुमति नहीं मांगी गई है।

पुलिस का कहना है कि यदि अनुमति के लिए आवेदन मिलता है तो मौजूदा सुरक्षा और कानून-व्यवस्था की स्थिति को ध्यान में रखते हुए उस पर निर्णय लिया जाएगा। सीजेपी ने शिक्षक दिवस के मौके पर पांच सितंबर को करीब 2.5 किलोमीटर लंबा मार्च निकालने की घोषणा की है।

मार्च इंडिया गेट से शुरू होकर दिल्ली पुलिस मुख्यालय तक जाएगा प्रस्तावित मार्च इंडिया गेट से शुरू होकर वजय सिंह रोड स्थित दिल्ली पुलिस मुख्यालय तक जाएगा। इसमें आत्महत्या करने वाले नीट अभ्यर्थियों के स्वजन, विरोध प्रदर्शन के दौरान हिंसा में पुलिस ज्यादती के पीड़ित, छात्र और युवा संगठनों के शामिल होने की संभावना जताई गई है।

दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ सूत्रों के मुताबिक, प्रस्तावित प्रदर्शन को लेकर सुरक्षा-व्यवस्था और यातायात प्रबंधन का आकलन किया जा रहा है। पुलिस संभावित भीड़, प्रदर्शनकारियों की आवाजाही और संवेदनशील स्थानों पर सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा कर रही है। जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त पुलिस बल और अर्धसैनिक बलों की तैनाती पर भी विचार किया जा रहा है।

इस बार पुलिस ने पहले से ही कर ली व्यापक तैयारी सूत्रों का कहना है कि पिछले आंदोलन के अनुभव को देखते हुए इस बार पुलिस किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पहले से व्यापक तैयारी कर रही है। उल्लेखनीय है कि सीजेपी ने यह मार्च केंद्र सरकार पर युवाओं से किए गए वादों को पूरा नहीं करने का आरोप लगाते हुए घोषित किया है।