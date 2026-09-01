न रजिस्ट्रेशन, न निरीक्षण, न फायर सेफ्टी; दिल्ली में बेखौफ चल रहे प्ले स्कूल, खतरे में नौनिहाल

सौरभ पांडेय, पूर्वी दिल्ली। मौजपुर के एक प्ले स्कूल में मासूम के साथ हुई मारपीट ने उस कड़वे सच को सामने ला दिया है, जिसे हम लंबे समय से नजरअंदाज करते आ रहे हैं।

जिन कमरों में मासूमियत खिलखिलानी चाहिए, वहीं अगर डर और दर्द की चीखें गूंजने लगें, तो यह सिर्फ एक घटना नहीं बल्कि पूरी व्यवस्था पर सवाल है। सवाल सीधा है, क्या गली-मोहल्लों में खुल रहे ये स्कूल बच्चों के सपनों को संवार रहे हैं या उनकी सुरक्षा को दांव पर लगा रहे हैं।

दैनिक जागरण की पड़ताल में ताे कम से कम यह सामने आया कि राजधानी की हाई क्लास कालोनियों से लेकर बस्तियों तक में घरों, बेसमेंट और संकरी गलियों में ये प्ले स्कूल संचालित हो रहे हैं। यहां न खुला स्थान है, न सुरक्षित निकास। किसी प्रकार के नियम तो बने ही नहीं, तो इन स्कूलों का चलना और आसान हो गया है।

शाहदरा इलाके में छोटी गली में घर में बना प्लेवे स्कूल,व डे केयर सेंटर। जागरण दिल्ली शिक्षा निदेशालय की ओर से प्ले स्कूलों के संचालन को लेकर कोई नियम ही नहीं बनाए गए हैं। यही कारण है कि साउथ दिल्ली की ज्यादातर पाश कालोनियों से लेकर, विवेक विहार, सूरजमल विहार, रोहिणी, उत्तम नगर, शकरपुर, लक्ष्मी नगर, द्वारका समेत राजधानी की ज्यादातर कालोनियों के घरों और फ्लैटों में प्ले स्कूल और क्रेच का संचालन किया जा रहा है।

ये स्कूल हर माह ढाई से छह हजार तक की फीस वसूलते हैं। उधर, मौजपुर के प्ले स्कूल में हुई घटना ने एक बार फिर अभिभाकों को चेताया है कि जिस स्कूल में बच्चों को पढ़ाई के लिए भेज रहे हैं, उसकी जांच जरूरी है। एडवोकेट अशोक अग्रवाल के मुताबिक बच्चों की सुरक्षा की जिम्मेदारी तय करने वाला कोई ठोस तंत्र सरकार की ओर से बनाया ही नहीं गया, जिससे लापरवाही बढ़ती जा रही है।

होना यह चाहिए कि शिक्षा विभाग, एमसीडी और जिला प्रशासन को संयुक्त अभियान चलाकर सभी संस्थानों का सत्यापन करना चाहिए। लापरवाह स्कूलों पर कड़ी कार्रवाई ही बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित कर सकती है। न अग्निशमन न सुरक्षा के इंतजाम, वसूल रहे मनमानी फीस गली-मोहल्लों में चल रहे कई प्ले स्कूल और छोटे निजी संस्थान नौनिहालों की जान खतरे में डालकर संचालित तो हो ही रहे हैं, यहां भवन सुरक्षा, खुला स्थान, अग्निशमन व्यवस्था और प्रशिक्षित स्टाफ जैसा कुछ भी नहीं है।

न तो पंजीकरण अनिवार्य है और न ही प्रशासन की ओर से कोई निरीक्षण किया जाता है। इसके बावजूद अभिभावकों से मोटी फीस वसूली जा रही है, जबकि बच्चों की सुरक्षा भगवान भरोसे छोड़ दी गई है। सीसीटीवी दिखाने को, नहीं होती निगरानी अधिकांश छोटे स्कूलों में सीसीटीवी कैमरे तो लगे होते हैं, लेकिन उनकी निगरानी व्यवस्था मजबूत नहीं होती। कई जगह कैमरे सिर्फ दिखावे के लिए लगाए जाते हैं या वे काम ही नहीं करते। कुछ स्कूलों में कैमरे का एक्सेस लेने के लिए मासिक फीस में अतिरिक्त 1500 से दो हजार रुपये वसूले जाते हैं। हालांकि जहां कैमरे सक्रिय भी हैं, वहां फुटेज की नियमित समीक्षा नहीं होती। जिससे बच्चों की सुरक्षा पर खतरा बना रहता है।