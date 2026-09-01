न रजिस्ट्रेशन, न निरीक्षण, न फायर सेफ्टी; दिल्ली में बेखौफ चल रहे प्ले स्कूल, खतरे में नौनिहाल
मौजपुर की घटना ने दिल्ली के प्ले स्कूलों में सुरक्षा और नियमों की कमी को उजागर किया है। ये स्कूल ...और पढ़ें
HighLights
मौजपुर घटना ने प्ले स्कूलों की सुरक्षा पर सवाल उठाए।
दिल्ली में बिना नियमों के चल रहे हैं कई प्ले स्कूल।
अभिभावकों को बच्चों के स्कूल की जांच करनी चाहिए।
सौरभ पांडेय, पूर्वी दिल्ली। मौजपुर के एक प्ले स्कूल में मासूम के साथ हुई मारपीट ने उस कड़वे सच को सामने ला दिया है, जिसे हम लंबे समय से नजरअंदाज करते आ रहे हैं।
जिन कमरों में मासूमियत खिलखिलानी चाहिए, वहीं अगर डर और दर्द की चीखें गूंजने लगें, तो यह सिर्फ एक घटना नहीं बल्कि पूरी व्यवस्था पर सवाल है। सवाल सीधा है, क्या गली-मोहल्लों में खुल रहे ये स्कूल बच्चों के सपनों को संवार रहे हैं या उनकी सुरक्षा को दांव पर लगा रहे हैं।
दैनिक जागरण की पड़ताल में ताे कम से कम यह सामने आया कि राजधानी की हाई क्लास कालोनियों से लेकर बस्तियों तक में घरों, बेसमेंट और संकरी गलियों में ये प्ले स्कूल संचालित हो रहे हैं। यहां न खुला स्थान है, न सुरक्षित निकास। किसी प्रकार के नियम तो बने ही नहीं, तो इन स्कूलों का चलना और आसान हो गया है।
शाहदरा इलाके में छोटी गली में घर में बना प्लेवे स्कूल,व डे केयर सेंटर। जागरण
दिल्ली शिक्षा निदेशालय की ओर से प्ले स्कूलों के संचालन को लेकर कोई नियम ही नहीं बनाए गए हैं। यही कारण है कि साउथ दिल्ली की ज्यादातर पाश कालोनियों से लेकर, विवेक विहार, सूरजमल विहार, रोहिणी, उत्तम नगर, शकरपुर, लक्ष्मी नगर, द्वारका समेत राजधानी की ज्यादातर कालोनियों के घरों और फ्लैटों में प्ले स्कूल और क्रेच का संचालन किया जा रहा है।
ये स्कूल हर माह ढाई से छह हजार तक की फीस वसूलते हैं। उधर, मौजपुर के प्ले स्कूल में हुई घटना ने एक बार फिर अभिभाकों को चेताया है कि जिस स्कूल में बच्चों को पढ़ाई के लिए भेज रहे हैं, उसकी जांच जरूरी है। एडवोकेट अशोक अग्रवाल के मुताबिक बच्चों की सुरक्षा की जिम्मेदारी तय करने वाला कोई ठोस तंत्र सरकार की ओर से बनाया ही नहीं गया, जिससे लापरवाही बढ़ती जा रही है।
होना यह चाहिए कि शिक्षा विभाग, एमसीडी और जिला प्रशासन को संयुक्त अभियान चलाकर सभी संस्थानों का सत्यापन करना चाहिए। लापरवाह स्कूलों पर कड़ी कार्रवाई ही बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित कर सकती है।
न अग्निशमन न सुरक्षा के इंतजाम, वसूल रहे मनमानी फीस
गली-मोहल्लों में चल रहे कई प्ले स्कूल और छोटे निजी संस्थान नौनिहालों की जान खतरे में डालकर संचालित तो हो ही रहे हैं, यहां भवन सुरक्षा, खुला स्थान, अग्निशमन व्यवस्था और प्रशिक्षित स्टाफ जैसा कुछ भी नहीं है।
न तो पंजीकरण अनिवार्य है और न ही प्रशासन की ओर से कोई निरीक्षण किया जाता है। इसके बावजूद अभिभावकों से मोटी फीस वसूली जा रही है, जबकि बच्चों की सुरक्षा भगवान भरोसे छोड़ दी गई है।
सीसीटीवी दिखाने को, नहीं होती निगरानी
अधिकांश छोटे स्कूलों में सीसीटीवी कैमरे तो लगे होते हैं, लेकिन उनकी निगरानी व्यवस्था मजबूत नहीं होती। कई जगह कैमरे सिर्फ दिखावे के लिए लगाए जाते हैं या वे काम ही नहीं करते।
कुछ स्कूलों में कैमरे का एक्सेस लेने के लिए मासिक फीस में अतिरिक्त 1500 से दो हजार रुपये वसूले जाते हैं। हालांकि जहां कैमरे सक्रिय भी हैं, वहां फुटेज की नियमित समीक्षा नहीं होती। जिससे बच्चों की सुरक्षा पर खतरा बना रहता है।
स्कूली बच्चों के साथ हुए अपराधजुलाई 2026
स्कूल से जुड़े वाहन में ड्राइवर द्वारा नाबालिग छात्रा के साथ यौन शोषण का आरोप-
- दिसंबर 2025 में गाजियाबाद में निजी स्कूल में शिक्षक पर छात्रा से छेड़छाड़ का आरोप
- नवंबर 2024 में गुरुग्राम सेक्टर-48 स्थित प्राइवेट स्कूल में स्कूल कर्मचारी द्वारा तीन साल की बच्ची से बैड टच
- सितंबर 2017 में गुरुग्राम में चौथी कक्षा की छात्रा के साथ स्कूल कर्मचारी द्वारा बाथरूम में छेड़छाड़ और दुष्कर्म का प्रयास
अपने बच्चे के स्कूल में इन चीजों का रखें ख्याल
- सुरक्षित और मजबूत भवन, बेसमेंट में कक्षाएं नहीं
- अग्निशमन विभाग का एनओसी और उपकरण
- आपातकालीन निकास और खुला स्थान
- प्रशिक्षित और पुलिस सत्यापित स्टाफ
- सीसीटीवी कैमरे और नियमित निगरानी
- स्वच्छ शौचालय और पीने के पानी की व्यवस्था
- स्वास्थ्य व प्राथमिक उपचार की सुविधा
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