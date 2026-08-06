दिल्ली सरकार का बड़ा एलान, Noida Airport के लिए बस सेवा जल्द, छठ से पहले बिहार के लिए चलेंगी 50 लग्जरी बसें
दिल्ली सरकार नवनिर्मित नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे (जेवर) के लिए बस सेवा शुरू करने की योजना बना रही है। इसके साथ ही, छठ पर्व से पहले बिहार के सात श ...और पढ़ें
HighLights
नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे (जेवर) के लिए बस सेवा योजना
छठ पर्व से पहले बिहार के लिए विशेष अंतरराज्यीय बसें
बिहार के सात शहरों को दिल्ली से जोड़ेंगी एसी बसें
राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। दिल्ली सरकार नवनिर्मित नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे (जेवर) के लिए बस सेवा शुरू करने की योजना बना रही है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में स्थित नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर लगभग एक महीने पहले यात्री उड़ानें शुरू हुई थीं।
एक अधिकारी ने बताया, 'हम निजी वाहनों की तरह ही जेवर हवाई अड्डे तक बस सेवा शुरू करने की योजना बना रहे हैं। इस संबंध में दिल्ली और उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन प्राधिकरणों के बीच जल्द ही एक पारस्परिक परिवहन समझौता पर हस्ताक्षर किए जाएंगे।'
उन्होंने आगे बताया कि सरकार आनंद विहार और कश्मीरी गेट अंतरराज्यीय बस टर्मिनलों से जेवर हवाई अड्डे के लिए कई बसें चलाने की योजना बना रही है। अधिकारी ने कहा, 'एक प्रस्ताव तैयार है। दोनों प्राधिकरणों द्वारा समझौते के विवरण को अंतिम रूप देने के बाद सेवाएं शुरू हो जाएंगी।'
आनंद विहार और कश्मीरी गेट से चलेंगी बसें
यह पहल राज्य सरकार द्वारा सार्वजनिक परिवहन अवसंरचना को मजबूत करने और अंतरराज्यीय आवागमन को बढ़ाने के व्यापक प्रयासों का हिस्सा है। इस साल की शुरुआत में, दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) ने 17 मार्गों पर 100 इलेक्ट्रिक अंतरराज्यीय बसें शुरू करने की योजना को मंजूरी दी थी।
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डीटीसी ने दिल्ली-बरौत (उत्तर प्रदेश), दिल्ली-सोनीपत (हरियाणा), दिल्ली-धारूहेरा (हरियाणा) और दिल्ली-पानीपत (हरियाणा) सहित प्रमुख मार्गों पर इलेक्ट्रिक बसों का संचालन शुरू कर दिया है, जिससे दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों के बीच संपर्क बेहतर हुआ है।
छठ से पहले बिहार के लिए भी शुरू होंगी विशेष बसें
दूसरी तरफ परिवहन मंत्री पंकज सिंह ने गुरुवार को बताया कि दिल्ली सरकार इस साल छठ पर्व से पहले बिहार के लिए विशेष अंतरराज्यीय बसें शुरू करने की योजना बना रही है।
यह परियोजना अंतरराज्यीय बसों के विस्तार के अगले चरण का हिस्सा है, जिसके तहत दिल्ली और बिहार जल्द ही एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर करने वाले हैं।
सिंह ने कहा, 'ये एसी लग्जरी बसें होंगी और शुरुआत में हम बिहार के सात स्थानों के लिए लगभग 50 से अधिक बसें चलाने की योजना बना रहे हैं।
ये बसें केवल छठ पर्व तक ही सीमित नहीं रहेंगी बल्कि पूरे साल चलेंगी।' योजना के अनुसार, ये बसें बिहार के पटना, गया, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, पूर्णिया और भागलपुर को दिल्ली से जोड़ेंगी।
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