दिल्ली सरकार का बड़ा एलान, Noida Airport के लिए बस सेवा जल्द, छठ से पहले बिहार के लिए चलेंगी 50 लग्जरी बसें

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। दिल्ली सरकार नवनिर्मित नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे (जेवर) के लिए बस सेवा शुरू करने की योजना बना रही है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में स्थित नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर लगभग एक महीने पहले यात्री उड़ानें शुरू हुई थीं।

एक अधिकारी ने बताया, 'हम निजी वाहनों की तरह ही जेवर हवाई अड्डे तक बस सेवा शुरू करने की योजना बना रहे हैं। इस संबंध में दिल्ली और उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन प्राधिकरणों के बीच जल्द ही एक पारस्परिक परिवहन समझौता पर हस्ताक्षर किए जाएंगे।'

उन्होंने आगे बताया कि सरकार आनंद विहार और कश्मीरी गेट अंतरराज्यीय बस टर्मिनलों से जेवर हवाई अड्डे के लिए कई बसें चलाने की योजना बना रही है। अधिकारी ने कहा, 'एक प्रस्ताव तैयार है। दोनों प्राधिकरणों द्वारा समझौते के विवरण को अंतिम रूप देने के बाद सेवाएं शुरू हो जाएंगी।'

आनंद विहार और कश्मीरी गेट से चलेंगी बसें यह पहल राज्य सरकार द्वारा सार्वजनिक परिवहन अवसंरचना को मजबूत करने और अंतरराज्यीय आवागमन को बढ़ाने के व्यापक प्रयासों का हिस्सा है। इस साल की शुरुआत में, दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) ने 17 मार्गों पर 100 इलेक्ट्रिक अंतरराज्यीय बसें शुरू करने की योजना को मंजूरी दी थी।

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