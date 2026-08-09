रात 2:30 बजे धू-धू कर जली कपड़ों की दुकान, दिल्ली के पीतमपुरा में मची अफरा-तफरी; टला बड़ा हादसा

जागरण संवाददाता, बाहरी दिल्ली। पीतमपुरा के कोहाट एन्क्लेव में शनिवार देर रात एक सतरंग लेडीज कॉर्नर नामक गारमेंट दुकान में अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया। आग लगने की सूचना रात करीब 2:30 बजे दमकल विभाग को मिली। सूचना मिलते ही दमकल की 13 गाड़ियां मौके पर भेजी गईं। आग दुकान की दूसरी मंजिल पर लगी थी, जहां बड़ी मात्रा में कपड़े रखे हुए थे।

दमकल अधिकारियों के अनुसार, कपड़ों के कारण आग तेजी से फैलने लगी और देखते ही देखते वहां रखा काफी सामान इसकी चपेट में आ गया। आग की लपटें और धुआं देखकर आसपास के लोगों में भी अफरा-तफरी मच गई। दमकल की टीम ने मौके पर पहुंचकर अलग-अलग दिशाओं से आग बुझाने का काम शुरू किया। करीब ढाई घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद रविवार सुबह करीब 5:10 बजे आग पर पूरी तरह काबू पा लिया गया। दमकलकर्मियों ने आग को आसपास की दुकानों और इमारतों तक फैलने से भी रोक लिया।