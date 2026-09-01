PCR गाड़ी में शराब पीते दिखे पुलिसकर्मी और DTC ड्राइवर, वीडियो वायरल हुआ तो एक्शन; हेड कांस्टेबल सस्पेंड

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली में पुलिस की PCR (Police Control Room) गाड़ी के भीतर कथित तौर पर शराब पीते दो लोगों का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद विभाग ने कार्रवाई की है।

वायरल फुटेज में एक दिल्ली पुलिस हेड कॉन्सटेबल और दिल्ली परिवहन निगम (DTC) का ड्राइवर PCR गाड़ी के अंदर शराब पीते नजर आ रहे हैं। मामले में दिल्ली पुलिस के हेड काॅन्स्टेबल को निलंबित कर दिया गया है, जबकि DTC ड्राइवर को लाइन हाजिर कर उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू की गई है।

PCR वाहन में शराब पीने का वीडियो वायरल सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो में दो व्यक्ति PCR वाहन के अंदर बैठे दिखाई दे रहे हैं। वीडियो को लेकर दावा किया गया कि इनमें से एक दिल्ली पुलिस का हेड कॉन्सटेबल और दूसरा DTC का ड्राइवर है। फुटेज सामने आने के बाद पुलिसकर्मियों के ड्यूटी के दौरान आचरण को लेकर सवाल उठने लगे।

Please take action against them; if action is taken, what action was taken? pic.twitter.com/JyrEfxcOUA — Sunny Singh (@sunnyKa80791873) September 1, 2026 दिल्ली पुलिस ने की जांच, दोनों की पहचान हुई वायरल वीडियो का संज्ञान लेते हुए दिल्ली पुलिस की ओर से मामले की जांच कराई गई। पुलिस के अनुसार, जांच में कथित घटना में शामिल कर्मचारियों की पहचान की गई। DCP PCR की ओर से सोशल मीडिया पर जारी बयान में कहा गया कि वायरल वीडियो का संज्ञान लेते हुए कथित घटना की जांच पहले ही की जा चुकी है। जांच में दिल्ली पुलिस के एक हेड कॉन्सटेबल और DTC ड्राइवर की पहचान हुई है।

हेड कॉन्सटेबल निलंबित, DTC ड्राइवर लाइन हाजिर जांच के बाद दिल्ली पुलिस के हेड कॉन्सटेबल को निलंबित कर दिया गया है। वहीं, DTC ड्राइवर को लाइन हाजिर कर दिया गया है। उसके खिलाफ कथित कदाचार को लेकर DTC की ओर से आगे की विभागीय कार्रवाई शुरू की जा रही है।