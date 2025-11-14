Language
    दिल्ली धमाके के बाद वाहन पार्किंग का बदला गया पूरा सिस्टम, MCD टेंडर प्रक्रिया की शर्तों में करेगा बदलाव 

    By Nimish Hemant Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Fri, 14 Nov 2025 05:32 AM (IST)

    लाल किले के पास धमाके के बाद दिल्ली के पार्किंग स्थलों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। वाहनों की जांच की जा रही है और नंबर दर्ज किए जा रहे हैं। एमसीडी और एनडीएमसी पार्किंग टेंडर की शर्तों में बदलाव करने जा रही हैं, जिसमें सुरक्षा उपकरणों का प्रावधान होगा। चांदनी चौक में कर्मचारियों का सत्यापन किया जा रहा है और सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं। शादियों के सीजन में होम डिलीवरी की जा रही है।

    नेमिष हेमंत, नई दिल्ली। लाल किला के सामने विस्फोट से पहले लाल किला की पार्किंग में बिना सुरक्षा जांच के आइ- 20 कार के घंटों खड़ी रहने के घटनाक्रम ने सिविक एजेंसियों को पार्किंग में सुरक्षा इंतजामों पर विचार को बाध्य हुए हैं। उसमें वाहनों की बारिकी से जांच व उसका विवरण रखने का प्रविधान ठेका आवंटन प्रक्रिया में शामिल करना शामिल है।

    इस बीच, पुरानी दिल्ली के पार्किंग स्थलों में प्रवेश से पहले वाहनों की जांच व्यवस्था कर दी है। परेड ग्राउंड के बहुमंजिला पार्किंग में मेटल डिटेक्टर मशीन से वाहनों की डिक्की व इंजन की जांच हो रही है। इसी तरह, वाहनों का पंजीयन नंबर तथा वाहन चालक का मोबाइल फोन नंबर रजिस्टर में दर्ज किया जा रहा है। पार्किंग संचालन से जुड़े लोगों के अनुसार, धमाके के बाद गाड़ियों की जांच की प्रक्रिया को अनिवार्य कर दिया गया है।

    सूत्रों के अनुसार, आगे एमसीडी और एनडीएमसी पार्किंग टेंडर प्रक्रिया की शर्तों में बदलाव करने जा रही है। इसमें खास तौर पर बहुमंजिला पार्किंग और अलग-अलग प्रवेश व निकासी गेट वाली सरफेस पार्किंग में गाड़ियों की जांच का प्रविधान होगा। साथ ही वहां सुरक्षा उपकरण लगाए जाएंगे। ताकि गाड़ी में कोई भी संदिग्ध वस्तुं मिले तो तत्काल सुरक्षा एजेंसियों को समय रहते सचेत किया जा सके।

    एमसीडी के एक अधिकारी के अनुसार, इससे संबंधित प्रस्ताव 17 नंवबर को होने वाली बैठक में लाने की तैयारी है, जिसमें टेंडर की शर्तों में वाहनों की जांच और पार्किंग में प्रवेश के दौरान गेट पर ही सुरक्षा उपकरण लगाने के प्रविधान को जोड़ा जाएगा।

    एनडीएमसी उपाध्यक्ष कुलजीत चहल ने बताया कि फिलहाल पार्किंग स्थलों का संचालन एनडीएमसी स्वयं कर रही है। सभी पार्किंग स्थलों में सुरक्षा उपकरण लगाना तत्काल संभव नहीं है, ऐसे में कर्मियो को हर वाहनों की जांच करने तथा सजग रहने का निर्देश दिया गया है।

    जल्द ही एनडीएमसी द्वारा सभी 125 से अधिक सरफेस, भूमंजिला पार्किंग को टेंडर के जरिये निजी एजेंसियो को संचालन और रखरखाव जिम्मा सौंपा जाना है। उसके टेंडर की विभिन्न शर्तों में वाहन की जांच व कर्मियों के प्रशिक्षण का प्रविधान होगा। साथ ही भूमंजिला पार्किंग में कैमरे लगाए जाएंगे।

    वही, एमसीडी के लाभकारी परियोजना सेल के चेयरमैन प्रमोद गुप्ता ने कहा कि 17 नवंबर को कमेटी की बैठक बुला रहे हैं, जिसमें एमसीडी द्वारा पार्किंग के टेंडर में सुरक्षा व जांच के प्रविधान जोड़े जाने का प्रस्ताव लाया जाएगा। दिल्ली में एमसीडी के 417 तथा एनडीएमसी के 150 से अधिक पार्किंग स्थल हैं।

    चांदनी चौक के चार लाख से अधिक कर्मचारियों का होगा सत्यापन, लगेंगे सीसीटीवी

    लालकिला धमाके के बाद दिल्ली पुलिस ने चांदनी चौक के चार लाख से अधिक कर्मचारियों के सत्यापन का निर्णय लिया है। इस संबंध में लाल किला पुलिस चौकी में उत्तरी दिल्ली के पुलिस उपायुक्त राजा बांठिया ने दिल्ली हिंदुस्तानी मर्केंटाइल एसोसिएशन (डीएचएमए) के अध्यक्ष मुकेश सचदेवा व महासचिव श्रीभगवान बंसल के साथ बैठक की, जिसमें चांदनी चौक स्थित बाजारों की सुरक्षा व्यवस्था पर विमर्श किया गया। तय किया गया कि दो लाख से अधिक दुकानों के कर्मचारियों का जल्द सत्यापन होगा, जिनकी संख्या चार लाख से अधिक होगी। इसके साथ ही बचे हुए स्थानों पर सीसीटीवी लगेंगे।

    बैठक बाद श्रीभगवान बंसल ने बताया कि कर्मचारियों के सत्यापन अभियान को अगले सप्ताह से चलाने का निर्णय किया गया है, जिसमें सभी बाजार संगठन सहयोग करेंगे।

    लहंगा, साड़ी, सूट की हो रही होम डिलीवरी

    शादियों का मौसम है तो इस वक्त चांदनी चौक दिल्ली-एनसीआर के साथ ही अन्य राज्यों के खरीदारों से गुलजार रहता है। फिलहाल इसपर धमाके की काली साया है, लोग आने से बच रहे हैं। ऐसे में शादियों के मद्देनजर जिनकी डिलीवरी आजकल में होनी थी उन्हें अब होम डिलीवरी दी जा रही है।

    उसमें भी सुभाष मार्ग बंद होेने से परेशानी आ रही है। वैसे, धमाके के बाद से जांच के लिए बंद यह मार्ग शुक्रवार को खोला जा सकता है तब भी हालात सामान्य होने में अभी कुछ और दिन लग सकते हैं।

    कटरा अशर्फी के कारोबारी अभिषेक गनेड़ीवाला ने कहा कि शादी वाले घरों में परिधानों की चिंता है। खासकर लहंगा और साड़ियां जिन्हें पसंद कर लिया गया था तथा बाद में आकर लेना था। ऐसे में उन्हें अब होम डिलीवरी की जा रही है।