दिल्ली में 20 दिन के भीतर खुले नाले में गिरने की तीसरी घटना, युवक को राहगीरों ने बचाया
राजधानी दिल्ली में खुले नाले जानलेवा साबित हो रहे हैं, पिछले 20 दिनों में सरिता विहार में नाले में गिरने की तीन घटनाएं हुईं। इनमें दो युवकों की मौत हो गई, जबकि तीसरी घटना में राहगीरों की सूझबूझ से एक युवक की जान बचाई जा सकी।
HighLights
दिल्ली में खुले नाले बन रहे जानलेवा।
सरिता विहार में 20 दिन में तीन घटनाएं।
राहगीरों ने युवक की जान बचाई, दो की मौत।
जागरण संवाददाता, दक्षिणी दिल्ली। राजधानी दिल्ली में खुले नाले जानलेवा साबित हो रहे हैं। पिछले 20 दिनों में अकेले सरिता विहार में नाले में गिरने की तीन घटनाएं हुईं। प्रियंका कैंप के पास सात अगस्त को तेज वर्षा के दौरान नाले के तेज बहाव में 18 साल का अंकित फिसलकर गिर गया था और उसकी मौत हो गई थी।
वहीं 22 अगस्त को जसोला नाले में 15 वर्षीय मिथुन पतंग लूटने के चक्कर में गिर पड़ा था। घटना को चौथे दिन नाले से उसका शव बरामद हुआ। वहीं तीसरी घटना बुधवार को आली ड्रेन के पास हुई। इसमें राहगीरों की सूझबूझ और तत्परता के चलते युवक की जान बच गई।
दोपहर में हुई इस घटना का वीडियो शाम होने तक इंटरनेट मीडिया पर तेजी प्रसारित होने लगा। खुले नालों के किनारे सुरक्षा इंतजाम को लेकर लोगों ने संबंधित एजेंसियों पर सवाल उठाए।
सड़क की तरफ लगी जाली का एक हिस्सा टूटी
जानकारी के मुताबिक मथुरा रोड पर सरिता विहार के आली ड्रेन पर सड़क की तरफ लगी जाली का एक हिस्सा टूटी हुई है। फुटपाथ से गुजरने वालों को इससे खतरा है। दोपहर में एक युवक इसी जाली के पास से फिसलकर नाले में गिर पड़ा। बस स्टाप पर खड़े लोग उसे बचाने के लिए दौड़ पड़े।
राहगीर अपनी बाइक व कार छोड़ कर घटनास्थल पर पहुंचे। सड़क से नाले की गहराई करीब 15 फीट थी। आसपास से नीचे जाने का कोई रास्ता भी नहीं था। गनीमत रही कि जहां युवक गिरा था, वहीं कचरों का ढेर था। वह कमर तक उसमें धंस गया। लोगों ने सड़क पर लटक रहे बिजली के बेकार केबल को खींच लिया और युवक के पास फेंका।
युवक ने जैसे-तैसे केबल पकड़ा तो उसे ऊपर खींचने के लिए दर्जनों हाथ जुट गए। दो-तीन मिनट की मशक्कत के बाद युवक के सुरक्षित ऊपर आने पर लोगों ने राहत की सांस ली।
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