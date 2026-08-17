खुले नालों और गड्ढों ने ली पांच जानें, फिर भी नहीं जागे जिम्मेदार विभाग

स्वदेश कुमार, नई दिल्ली। छह अगस्त को द्वारका के सेक्टर-25 स्थित बामनोली मेन स्टैंड के पास वर्षा के दौरान पीडब्ल्यूडी के खुले नाले में गिरकर एक युवक बह गया। शव तो मिल गया लेकिन अभी तक पहचान नहीं हो पाई। सात अगस्त को सरिता विहार इलाके में इसी तरह की घटना सामने आई।

वर्षा के दौरान पुलिया के पास पानी भरा था। नाला और सड़क के बीच अंतर नहीं पता चला। युवक का पैर फिसला और नाले में बह गया। एक दिन बाद शव मिला तो पहचान 18 वर्षीय अंकित कुमार के रूप में हुई। 13 अगस्त को बवाना में डीडीए के खाली प्लाट में सात फीट गहरे गड्ढे में भरे पानी में डूबने से नौ और 11 साल के दो बच्चों की मौत हो गई। इसी दिन प्रेम नगर में खाली प्लाट में पानी में डूबने से एक 32 साल के युवक की मौत हुई।

ये पांचों मौतें उस पखवाड़े में हुईं जब देश 80वां स्वतंत्रता दिवस की तैयारियों में जुटा था। लेकिन इन घटनाओं के बाद भी संबंधित विभाग जागे नहीं हैं। बवाना में बच्चों की मौत पर डीडीए ने दुख जताते हुए कह दिया कि वहां दीवार लगी थी लेकिन शरारती तत्वों ने तोड़ दिया। जबकि घटना के दो दिन बाद भी वहां दीवार नहीं लगी।

दैनिक जागरण की पड़ताल में कई स्थानों पर नाले खुले मिले। कहीं ढक्कन गायब हैं तो कहीं दीवार नदारद। कुछ स्थानों पर नाले और सड़क का निर्माण कार्य भी जारी है, जो मानसून में खतरे को बढ़ा देता है।



राजधानी में मानसून के दौरान ज्यादातर हादसे खुले नालों और गड्ढों में पानी भरे होने की वजह से सामने आते हैं। इसलिए मानसून से पूर्व सभी नालों की सफाई का नियम है। सभी नाले ढंके होने चाहिए। बड़े नालों के साथ दीवार होनी चाहिए। लेकिन हर तरफ नियमों की अवहेलना हो रही है।

द्वारका सेक्टर-छह स्थित डीएवी पब्लिक स्कूल के पास नाला पूरी तरह खुला है। यहां से डीएवी और मैक्सफोर्ट स्कूल के बच्चे प्रतिदिन पैदल गुजरते हैं। पालम-डाबरी मार्ग पर 12 फीट गहरा नाला खुला पड़ा है। यहां न बैरिकेडिंग है, न चेतावनी बोर्ड। द्वारका में ही सेक्टर 14 मेट्रो स्टेशन के पास नाले का ढक्कन गायब है।

पटपड़गंज से विनोद नगर के बीच एनएच-नौ के सर्विस रोड पर पीडब्ल्यूडी द्वारा नाला निर्माण के लिए फुटपाथ तोड़ दिया गया है, जिससे पैदल चलने वालों के लिए रास्ता जानलेवा बन चुका है। वर्षा के दौरान यहां हादसा हो सकता है। कृष्णा नगर में नाला निर्माण के कारण सड़क का मुख्य हिस्सा क्षतिग्रस्त है।

अगर वर्षा हो जाए तो निकास नहीं होने के कारण यहां पानी जमा हो जाएगा और नाले व सड़क के बीच अंतर कर पाना किसी के लिए भी मुश्किल हो जाएगा। किराड़ी के प्रेम नगर थाने के पास सड़क किनारे बड़े-बड़े गड्ढे और खुले नाले हैं जो हादसे के निमंत्रण देते हुए नजर आते हैं। मंगोलपुरी के जे ब्लाक में सड़क के पास नया बना नाला कई जगहों से खुला छोड़ दिया गया है।

विशेषज्ञ बोले- जिम्मेदार अधिकारियों पर हो कार्रवाई एमसीडी की निर्माण समिति के पूर्व चेयरमैन जगदीश ममगांई ने कहा कि नगर निगम, पीडब्ल्यूडी, डीडीए और सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग की जिम्मेदारी है कि मानसून से पहले खुले नालों को ढंका जाए और क्षतिग्रस्त स्लैब को बदला जाए। कोई मैनहोल खुला नहीं रहना चाहिए।