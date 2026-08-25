दिल्ली में एक माह में प्याज की कीमत डबल, अभी और बढ़ सकती है कीमत

जागरण संवाददाता, बाहरी दिल्ली। दिल्ली में पिछले एक माह में प्याज की कीमत 25 से 45 रुपये प्रति किलो पहुंच गई है। फिलहाल यहां मध्य प्रदेश और राजस्थान से आ रहे प्याज का भरोसा है जोकि सामान्य तौर पर 40 से 45 रुपये प्रति किलो बिक रहा है।

महाराष्ट्र की मंडी के भाव पर नजर डालें तो वहां की तुलना में यहां प्याज सस्ता है। इन दिनों दिल्ली में महाराष्ट्र के नासिक व पूना से प्याज आता था। अभी महाराष्ट्र में प्याज 52 से 53 रुपये प्रति किलो बिक रहा है। यदि महाराष्ट्र से प्याज दिल्ली आता है तो कीमत और बढ़ जाएगी।

महाराष्ट्र में महंगे प्याज का असर दिल्ली की आजादपुर मंडी पर पड़ सकता है। खराब मौसम के चलते राजस्थान व मध्यप्रदेश की ओर से आने वाले प्याज की आवक भी घट गई है। इससे यहां के थोक कारोबार पर भी असर पड़ा है। आढ़तियों की मानें तो अगर अगले कुछ दिनों में महाराष्ट्र से प्याज की सप्लाई सामान्य नहीं हुई, तो दिल्ली के खुदरा बाजार में प्याज के दाम और बढ़ सकते हैं।

हर साल होता है प्याज का स्टॉक आजादपुर मंडी में प्याज का व्यवसाय कर रहे आढ़ती ललित ने बताया कि प्याज का हर साल स्टाक होता है, इस साल होना नई बात नहीं है। प्याज की कीमत बढ़ने की वजह है इसका सीजन जा चुका है। इस साल प्याज की आवक पिछले साल से कम है। इसकी वजह मौसम परिवर्तन है। इस साल किसानों को प्याज में अधिक नुकसान हुआ है।

आजादपुर मंडी में पूरे देश से प्याज आता है। मुख्य रूप से इन दिनों महाराष्ट्र, राजस्थान व मध्यप्रदेश से प्याज आता है। अभी महाराष्ट्र में प्याज 52 से 53 रुपये प्रति किलो बिक रहा है, जोकि यहां की तुलना में पहले ही महंगा है। इसकी मुख्य वजह वहां एक माह फसल का लेट होना है।