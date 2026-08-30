नेपाल की मदद के लिए दिल्ली की 23 संस्थाओं ने बढ़ाए हाथ, खून-पसीने की कमाई से जुटाए 90 लाख
दिल्ली में रहने वाले नेपाली मूल के लोग अपने देश में आई आपदा से चिंतित हैं और मदद के लिए ...और पढ़ें
HighLights
दिल्ली में नेपाली समुदाय ने नेपाल आपदा पर चिंता जताई।
23 नेपाली संस्थाओं ने 90 लाख रुपये राहत कोष में भेजे।
रसद और दवाइयां भेजने के लिए उद्यमियों से संपर्क जारी।
नेमिष हेमंत, नई दिल्ली। दिल्ली में बड़ी संख्या में नेपाली मूल के लोग रहते हैं, रोजी-रोटी की चिंता व बेहतर जिंदगी की उम्मीद उन्हें यहां खिंच लाई है, लेकिन जब से उनके देश में प्रलय आया है तब से उनकी सारी चिंता अपने देश व देशवासियों के आस-पास सिमट गई है।
घर व दोस्तों से संपर्क कर अपनों की सलामती जानी जा रही है। जो नहीं रहे, उनके दुख में आंखें जार है। वहां के हालात देखकर कलेजा फटा जा रहा है। ऐसे में वह अपने गाढ़े पसीने की कमाई में से अधिक से अधिक राशि वहां मदद के लिए भेज रहे हैं।
दिल्ली में नेपाली मूल की संख्या दो से तीन लाख है। उनमें से अधिकतर नाैकरी पेशा है। वे यहां की संस्कृति, भाषा में रच बस गए हैं। लेकिन, बात जब महाप्रलय की, तो सारा ध्यान अब उधर है।
दिल्ली में 23 नेपाली संस्थाएं
दिल्ली में प्रमुख रूप से 23 नेपाली संस्थाएं हैं जो दिल्ली में नेपाली मूल के लोगों के सहयोग, संवाद, संस्कृति से जुड़ी हुई है। उन्होंने कोशिश कर करीब 90 लाख रुपये जुटाकर नेपाल के प्रधानमंत्री राहत कोष में भेजे हैं।
मदद के लिए रखा लक्ष्य
ऐसी संस्थाओं के पदाधिकारियों के अनुसार, उनकी कोशिश करीब दो करोड़ भारतीय रुपये इकट्ठा कर भेजने की है। नेपाली मूल के लोगों की संस्था मित्र मंच मानव कल्याण समिति के महासचिव कांशीराम आचार्य के अनुसार, उनका यह योगदान आई विभिषिका के मुकाबले नगण्य है, लेकिन वह लोग कोशिश कर रहे हैं। लगे हुए हैं कि कुछ मदद कर पाए।
जल्द पहुंचाएंगे दवाइयां
कई लोग अपने लोग विभीषिका में बह गए। उनका अता पता नहीं है। उनके बारे में पता करने की कोशिश की जा रही है। इस क्रम में वह दिल्ली स्थित उद्यमियों से संपर्क कर रहे हैं ताकि वह कुछ सहायता सामग्री वहां पहुंंचा सके। जल्द ही कोशिश रसद और दवाइयों की एक खेप पहुंचाने की है।
कांशीराम आचार्य के अनुसार, वहां जन-धन हानि की कोई कल्पना नहीं है। फिर भी हम अपने स्तर पर प्रयास कर रहे हैं।
दिल्ली-नेपाल चैंबर कामर्स आफ इंडस्ट्री के अध्यक्ष युबराज बराल के अनुसार, वह दिल्ली के के उद्यमियों व व्यापारियों से चर्चा कर कोशिश कर रहे हैं कि वह नेपाल की बाढ़ के लिए मदद करें और वह उसके लिए आगे आ रहे हैं।
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