Delhi-NCR Live: दिल्ली में खतरे के निशान के पार बह रही यमुना, कई इलाकों में फिर पानी भरने की आशंका

यमुना का जलस्तर एक बार से खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गया है। बृहस्पतिवार को सुबह यमुना खतरे के निशान 205.33 मीटर से नीचे आ गई थी। उसके बाद से प्रत्येक घंटे जलस्तर कम हो रहा था, लेकिन शुक्रवार दोपहर बाद इसमें बढ़ोतरी होने लगी और शाम छह बजे यह खतरे के निशान को पार कर 205.34 मीटर पर पहुंच गया। अधिकारियों का कहना है कि हथनी कुंड बैराज से कम पानी छोड़े जाने के कारण जलस्तर बहुत ज्यादा बढ़ने की संभावना नहीं है।

#WATCH | Delhi: Flood-affected victims take shelter in relief camp near signature bridge.



Water level of Yamuna River in Delhi once again crossed the danger level yesterday night pic.twitter.com/7qr9CXUCIv