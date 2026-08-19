दिल्ली-NCR में डीजल, पेट्रोल और CNG की कमर्शियल गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन पर लगी रोक, CAQM का बड़ा फैसला

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। दिल्ली और एनसीआर की आबोहवा को साफ-सुथरा बनाने और जहरीले धुएं से राहत दिलाने के लिए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने अब तक का सबसे बड़ा रुख अपनाया है।

आयोग के अध्यक्ष राजेश वर्मा की अध्यक्षता में हुई 29वीं उच्चस्तरीय बैठक में वायु प्रदूषण के सबसे बड़े कारणों में से एक मालवाहक वाहनों पर सीधा प्रहार किया गया है।

आयोग ने एनसीआर में खतरनाक स्तर पर प्रदूषण फैलाने वाली वाणिज्यिक गाड़ियों पर कड़े प्रतिबंध लगाने के साथ-साथ उद्योग और निर्माण इकाइयों के लिए भी नए दिशा-निर्देश मंजूर किए हैं।

डीजल और पेट्रोल एलजीवी वाहनों के नए पंजीकरण पर लगेगी रोक

आयोग ने निर्देश संख्या 102 जारी करते हुए दिल्ली एवं एनसीआर में हल्के मालवाहक वाहनों (एलजीवी) के नए पंजीकरण पर चरणबद्ध तरीके से रोक लगाने का फैसला किया है।

सड़कों पर इन वाहनों की हिस्सेदारी भले ही 1.2 प्रतिशत हो, लेकिन यह वाहनों से होने वाले कुल पीएम उत्सर्जन में 3.3 प्रतिशत का योगदान देते हैं। इस निर्णय के तहत दिल्ली में एक जनवरी 2027 से डीजल, पेट्रोल और सीएनजी एन1 श्रेणी के एलजीवी के नए पंजीकरण पर रोक लग जाएगी।

गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत, गाजियाबाद और गौतमबुद्ध नगर में यह प्रतिबंध एक जुलाई 2027 से यह प्रतिबंध लागू होगा। अन्य एनसीआर जिलों में यह एक जनवरी 2028 से लागू होगा। वहीं एन2 श्रेणी के वाहनों पर प्रतिबंध की शुरुआत 2028 से 2029 के बीच होगी।

स्टोन क्रशर इकाइयों और उद्योगों पर नकेल धूल उत्सर्जन रोकने के लिए निर्देश संख्या 103 जारी किया गया है। अब एनसीआर के स्टोन क्रशर सेंटरों को कैमरे (सीसीटीवी), पीएम 2.5/10 सेंसर एवं व्हील वाशिंग जैसी तकनीकों से लगातार निगरानी की जाएगी।

इसके अलावा बंद पड़े उद्योगों को फिर से शुरू करने की प्रक्रिया को सख्त करते हुए शपथ पत्र और पर्यावरण क्षतिपूर्ति (ईसी) का भुगतान अनिवार्य कर दिया गया है। शोध कार्य के लिए 3.25 करोड़ रुपए मंजूर प्रदूषण की रोकथाम, सड़कों की सफाई के आधुनिक तरीकों, ऊंची इमारतों में पीएम प्रोफाइलिंग और पराली जलाने के पूर्वाभ्यास पर शोध के लिए आयोग ने चार आरएंडडी प्रोजेक्ट को 3.25 करोड़ रुपये की मदद देने की मंजूरी दी है।