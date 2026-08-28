तिलक नगर मर्डर केस: दूसरे से चैट देखकर खो बैठा था आपा, मॉडल मुस्कान के हत्यारे का एनकाउंटर; 3 गोलियां लगीं

जागरण संवाददाता, पश्चिमी दिल्ली। तिलक नगर थाना क्षेत्र स्थित ओल्ड महावीर नगर में बुधवार रात माडल मुस्कान शर्मा की घर में घुसकर चाकू से गोदकर हत्या के आरोपित आकिब उर्फ इमरान को पश्चिमी जिला पुलिस ने बृहस्पतिवार देर रात मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया।

राजौरी गार्डन स्थित नाला रोड के पास खुद को घिरा देख आकिब ने पुलिस टीम पर ताबड़तोड़ चार राउंड फायरिंग कर दी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई (सात राउंड फायर) में तीन गोलियां आकिब के दोनों पैरों में लगीं, जिसके बाद उसे घायल अवस्था में दबोचकर अस्पताल भर्ती कराया गया। उसके कब्जे से एक देसी पिस्टल बरामद हुई है।

सीसीटीवी से मिला सुराग, 15 टीमों ने बिछाया जाल पश्चिमी जिला पुलिस उपायुक्त हरेश्वर वी स्वामी के अनुसार, हत्याकांड के बाद जिले की विभिन्न यूनिटों की 15 टीमों को आरोपित की तलाश व मामले की जांच लगाया गया था। वारदात वाले दिन की सीसीटीवी फुटेज खंगालने पर आकिब शाम 5:45 बजे मुस्कान के घर में घुसता और 6:00 बजे बाहर निकलता नजर आया। इसके बाद उसके एग्जिट रूट और मुखबिरों से मिले इनपुट के आधार पर सब-रजिस्ट्रार कार्यालय के पास पुलिस ने उसे घेर लिया।

हेड कांस्टेबल जितेंद्र और नंद किशोर ने आत्मसमर्पण की चेतावनी दी, लेकिन आकिब द्वारा लगातार गोली चलाने पर पुलिस को भी फायरिंग करनी पड़ी। दोनों ओर से कुल 11 राउंड गोलियां चलीं। दूसरे युवक से चैट देख खो बैठा आपा प्रारंभिक पूछताछ में हत्या की वजह आकिब का सनकीपन और अत्यधिक गुस्सा सामने आया है। वारदात के बाद फरार होते समय वह मुस्कान का मोबाइल भी साथ ले गया था, जिसे पुलिस ने उसकी निशानदेही पर बरामद कर लिया। मोबाइल की जांच में दोनों के बीच की चैट और मुस्कान की किसी अन्य युवक से बातचीत का पता चला।

पुलिस के अनुसार घटना के वक्त जब आकिब मुस्कान के घर पहुंचा, तो उसने युवती का फोन चेक किया। दूसरे युवक से बातचीत देखकर वह आगबबूला हो गया। मुस्कान ने जब उसे घर से बाहर जाने को कहा, तो आकिब ने आपा खो दिया।

उसने मुस्कान को बिस्तर पर पटक दिया और पेट व सीने पर चाकू से ताबड़तोड़ कई वार कर उसे मौत के घाट उतार दिया। छेड़छाड़, पोक्सो और हत्या के प्रयास का आरोपी आकिब का आपराधिक इतिहास भी काफी खौफनाक रहा है। वह तिलक नगर थाने का हिस्ट्रीशीटर रहा है। पुलिस को पता चला कि वर्ष 2018 में एक नाबालिक लड़की से छेड़छाड़ और विरोध करने पर उसका हाथ तोड़ने के मामले में पोक्सो एक्ट के तहत जेल गया था। जेल से निकलने के बाद भी उसके आचरण में सुधार नहीं हुआ।

वर्ष 2021में एक व्यक्ति के सिर पर पत्थर की सिल्ली मारकर जानलेवा हमला करने के आरोप में जेल गया था। फिलहाल दोनों मामले अदालत में विचाराधीन हैं और वह जमानत पर बाहर था। मुस्कान ने भी गत 18 जुलाई को आकिब द्वारा परेशान किए जाने की शिकायत की थी। पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि आखिर जिस शख्स पर पोक्सो का आरोप है, उसे जिम में नौकरी कैसे मिली। इसका पुलिस सत्यापन कराया गया था या नहीं। इसका पता लगाने के लिए जिम मालिक से भी पूछताछ होगी।