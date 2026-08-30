दिल्ली मुस्कान हत्याकांड में कई नए खुलासे, आरोपी आकिब से सीन रिक्रिएट कराएगी पुलिस
दिल्ली में मुस्कान हत्याकांड की जांच में नए खुलासे हो रहे हैं। मुख्य आरोपी आकिब उर्फ इमरान अस्पताल में भर्ती ...और पढ़ें
HighLights
मुख्य आरोपी आकिब उर्फ इमरान अस्पताल में भर्ती है।
पुलिस आरोपी की छुट्टी के बाद घटनास्थल पर सीन रिक्रिएट करेगी।
दिल्ली महिला आयोग अध्यक्ष पीड़ित परिवार से मिलेंगी।
जागरण संवाददाता, पश्चिमी दिल्ली। दिल्ली में मुस्कान हत्याकांड में पुलिस की जांच जैसे-जैसे आगे बढ़ रही है, परत-दर-परत नए खुलासे सामने आ रहे हैं। वारदात का मुख्य आरोपी आकिब उर्फ इमरान अस्पताल में भर्ती है।
पुलिस ने आरोपी की अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद मौके पर ले जाकर सीन रिक्रिएट कराने की योजना है। हालांकि, आरोपी की मौजूदा शारीरिक स्थिति को देखते हुए अभी उसकी औपचारिक गिरफ्तारी नहीं हो सकी है।
कस्टडी रिमांड की मांग करेगी पुलिस
पुलिस अधिकारियों के अनुसार, आरोपी अस्पताल में पुलिस की कड़ी सुरक्षा में उपचाराधीन है। डॉक्टर जैसे ही उसकी सेहत में सुधार होने की बात कहेंगे तुरंत उससे पूछताछ करने के साथ बयान दर्ज किए जाएंगे और घटनास्थल पर लेकर सीन रिक्रिएट किया जाएगा, ताकि यह पता चल सके कि घटना के दिन वास्तव में क्या हुआ था। वैसे गिरफ्तारी के तुरंत बाद पुलिस उसे अदालत में पेश कर पुलिस कस्टडी रिमांड की मांग करेगी।
इस प्रक्रिया से वारदात से जुड़ी हर एक तकनीकी और भौतिक कड़ी को आपस में जोड़ने में मदद मिलेगी। फिलहाल पुलिस का पूरा ध्यान आरोपी के स्वास्थ्य में सुधार और उसके बाद की कानूनी कार्रवाई पर केंद्रित है।
असली वजह क्या थी?
पुलिस अधिकारियों का मानना है कि रिमांड के दौरान गहन पूछताछ से ही यह साफ हो पाएगा कि इस हत्याकांड के पीछे की असली वजह क्या थी और क्या इस पूरे घटनाक्रम में कोई अन्य शख्स भी शामिल था।
उधर, रविवार को दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष लता गुप्ता मृतका मुस्कान के परिवार वालों से मुलाकात करेंगी। बता दें कि इस मामले में राष्ट्रीय महिला आयोग पहले ही संज्ञान ले चुका है।
इसके पूर्व विहिप पदाधिकारियों ने पीड़ित परिवार से मुलाकात कर परिवार को हर कानूनी मदद करने का भरोसा दिलाया। फिलहाल घटनास्थल के आसपास पुलिस तैनात है।
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