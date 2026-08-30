दिल्ली मुस्कान हत्याकांड में कई नए खुलासे, आरोपी आकिब से सीन रिक्रिएट कराएगी पुलिस

जागरण संवाददाता, पश्चिमी दिल्ली। दिल्ली में मुस्कान हत्याकांड में पुलिस की जांच जैसे-जैसे आगे बढ़ रही है, परत-दर-परत नए खुलासे सामने आ रहे हैं। वारदात का मुख्य आरोपी आकिब उर्फ इमरान अस्पताल में भर्ती है।

पुलिस ने आरोपी की अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद मौके पर ले जाकर सीन रिक्रिएट कराने की योजना है। हालांकि, आरोपी की मौजूदा शारीरिक स्थिति को देखते हुए अभी उसकी औपचारिक गिरफ्तारी नहीं हो सकी है।

कस्टडी रिमांड की मांग करेगी पुलिस

पुलिस अधिकारियों के अनुसार, आरोपी अस्पताल में पुलिस की कड़ी सुरक्षा में उपचाराधीन है। डॉक्टर जैसे ही उसकी सेहत में सुधार होने की बात कहेंगे तुरंत उससे पूछताछ करने के साथ बयान दर्ज किए जाएंगे और घटनास्थल पर लेकर सीन रिक्रिएट किया जाएगा, ताकि यह पता चल सके कि घटना के दिन वास्तव में क्या हुआ था। वैसे गिरफ्तारी के तुरंत बाद पुलिस उसे अदालत में पेश कर पुलिस कस्टडी रिमांड की मांग करेगी।