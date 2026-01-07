चोरी के मोबाइल रखने के लिए किराए पर ले रखा था कमरा, गिरफ्तार आरोपी ने पूछताछ में उगला पूरा सच
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने एक कुख्यात मोबाइल झपटमार को गिरफ्तार किया है। उसके कब्जे से पुलिस ने चोरी व झपटे गए 31 स्मार्ट फोन बरामद किए हैं। चोरी व झपटे गए मोबाइल व चोरी के अन्य सामान रखने के लिए आरोपी ने स्वरूप नगर में एक कमरा किराए पर ले रखा था।
डीसीपी विक्रम सिंह के मुताबिक, गिरफ्तार किए गए आरोपी का नाम जय भगवान उर्फ कालू है। वह भलस्वा डेरी इलाके का रहने वाला है। चोरी और छीने गए मोबाइल फोन को इकट्ठा करने व बेचने में शामिल एक अपराधी की गतिविधियों के बारे में क्राइम ब्रांच को खुफिया जानकारी मिली थी। जिसके बाद एडिशनल डीसीपी व इंस्पेक्टर सुनील कुमार कलखंडे के नेतृत्व में सब इंस्पेक्टर नवीन दहिया व बीरपाल की टीम गठित की गई।
पुलिस टीम ने स्वरूप नगर इलाके में लगातार निगरानी रखी। कई दिनों तक जांच पड़ताल के बाद सोमवार को जय भगवान को स्वरूप नगर, बुराड़ी रोड से गिरफ्तार कर किया गया। तलाशी में उसके पास से बड़ी संख्या में चोरी और छीने गए मोबाइल फोन बरामद हुए।
वहीं, जांच में पता चला है कि वह दिल्ली के अलग-अलग हिस्सों से मोबाइल फोन छीनने और चोरी करने में सक्रिय रूप से शामिल था और चोरी का सामान अपने किराए के कमरे में इकट्ठा करके रखता था, फिर उसे अवैध तरीकों से बेच देता था। उसके पास से अलग-अलग ब्रांड के 31 स्मार्टफोन बरामद हुए जिनमें आई-फोन और सैमसंग गैलेक्सी भी शामिल हैं।
इनमें अब तक पांच मोबाइल फोन अलग-अलग एफआइआर से जुड़े पाए गए। जय भगवान पहले जहांगीरपुरी में रहता था। पिता की मृत्यु के बाद वह आपराधिक गतिविधियों में शामिल हो गया। उसके खिलाफ अलग-अलग थानों में डकैती, चोरी और झपटमारी से संबंधित सात आपराधिक मामले दर्ज हैं।
