चोरी के मोबाइल रखने के लिए किराए पर ले रखा था कमरा, गिरफ्तार आरोपी ने पूछताछ में उगला पूरा सच

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने एक कुख्यात मोबाइल झपटमार को गिरफ्तार किया है। उसके कब्जे से पुलिस ने चोरी व झपटे गए 31 स्मार्ट फोन बरामद किए हैं। चोरी व झपटे गए मोबाइल व चोरी के अन्य सामान रखने के लिए आरोपी ने स्वरूप नगर में एक कमरा किराए पर ले रखा था।

डीसीपी विक्रम सिंह के मुताबिक, गिरफ्तार किए गए आरोपी का नाम जय भगवान उर्फ कालू है। वह भलस्वा डेरी इलाके का रहने वाला है। चोरी और छीने गए मोबाइल फोन को इकट्ठा करने व बेचने में शामिल एक अपराधी की गतिविधियों के बारे में क्राइम ब्रांच को खुफिया जानकारी मिली थी। जिसके बाद एडिशनल डीसीपी व इंस्पेक्टर सुनील कुमार कलखंडे के नेतृत्व में सब इंस्पेक्टर नवीन दहिया व बीरपाल की टीम गठित की गई।

पुलिस टीम ने स्वरूप नगर इलाके में लगातार निगरानी रखी। कई दिनों तक जांच पड़ताल के बाद सोमवार को जय भगवान को स्वरूप नगर, बुराड़ी रोड से गिरफ्तार कर किया गया। तलाशी में उसके पास से बड़ी संख्या में चोरी और छीने गए मोबाइल फोन बरामद हुए।