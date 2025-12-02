आखिर कहां हैं दिल्ली की 13000 'लापता लेडीज'? इस साल गायब हुए लोगों में 60% महिलाएं, 10% मिसिंग केस बढ़े

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। राजधानी में लापता लोगों के मामलों में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। इस वर्ष 15 नवंबर तक दिल्ली में कुल 21,591 लोगों के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज की गई है। इन मामलों में 13,072 महिलाएं और 8,519 पुरुषों के हैं। आंकड़ों के अनुसार, लापता व्यक्तियों की सूची में महिलाओं और लड़कियों की हिस्सेदारी लगभग 60 प्रतिशत है, जो चिंता का विषय है।

दिल्ली पुलिस के अनुसार, 15 अक्टूबर से 15 नवंबर की एक महीने की अवधि में ही 1,909 मामले दर्ज हुए हैं। यह संख्या पहले की तुलना में 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी को दर्शाती है। इस दौरान दर्ज हुए नए मामलों में 1,155 महिलाएं और 754 पुरुष शामिल हैं।

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि त्योहारों और भीड़भाड़ वाले मौसम में ऐसे मामले बढ़ने की संभावना रहती है, हालांकि बढ़ती संख्या सामाजिक और सुरक्षा संबंधी चुनौतियों को भी उजागर करती है। सबसे संवेदनशील श्रेणी 0 से 8 वर्ष के बच्चों की है, जहां 15 नवंबर तक 339 मिसिंग केस सामने आए। इनमें 136 लड़कियां (40 प्रतिशत) और 203 लड़के (60 प्रतिशत) शामिल हैं। पुलिस ने इस आयु वर्ग के कुल 192 बच्चों को सफलतापूर्वक ट्रेस कर लिया है, लेकिन 147 बच्चे अभी भी लापता हैं, जिनकी तलाश जारी है। अधिकारियों के मुताबिक, बच्चों के मामले अक्सर भीड़भाड़ वाली जगहों, झुग्गी बस्तियों और खेलकूद के दौरान नजर से ओझल होने की स्थितियों से जुड़े होते हैं।