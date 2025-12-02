Language
    आखिर कहां हैं दिल्ली की 13000 'लापता लेडीज'? इस साल गायब हुए लोगों में 60% महिलाएं, 10% मिसिंग केस बढ़े

    By Mohammed Saqib Edited By: Kushagra Mishra
    Updated: Tue, 02 Dec 2025 10:04 PM (IST)

    दिल्ली में लापता लोगों के मामलों में वृद्धि हो रही है। इस वर्ष 15 नवंबर तक 21,591 लोग लापता हुए, जिनमें 13,072 महिलाएं हैं। पुलिस के अनुसार, लापता व्य ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। राजधानी में लापता लोगों के मामलों में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। इस वर्ष 15 नवंबर तक दिल्ली में कुल 21,591 लोगों के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज की गई है। इन मामलों में 13,072 महिलाएं और 8,519 पुरुषों के हैं। आंकड़ों के अनुसार, लापता व्यक्तियों की सूची में महिलाओं और लड़कियों की हिस्सेदारी लगभग 60 प्रतिशत है, जो चिंता का विषय है।

    दिल्ली पुलिस के अनुसार, 15 अक्टूबर से 15 नवंबर की एक महीने की अवधि में ही 1,909 मामले दर्ज हुए हैं। यह संख्या पहले की तुलना में 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी को दर्शाती है। इस दौरान दर्ज हुए नए मामलों में 1,155 महिलाएं और 754 पुरुष शामिल हैं।

    पुलिस अधिकारियों का कहना है कि त्योहारों और भीड़भाड़ वाले मौसम में ऐसे मामले बढ़ने की संभावना रहती है, हालांकि बढ़ती संख्या सामाजिक और सुरक्षा संबंधी चुनौतियों को भी उजागर करती है।

    सबसे संवेदनशील श्रेणी 0 से 8 वर्ष के बच्चों की है, जहां 15 नवंबर तक 339 मिसिंग केस सामने आए। इनमें 136 लड़कियां (40 प्रतिशत) और 203 लड़के (60 प्रतिशत) शामिल हैं।

    पुलिस ने इस आयु वर्ग के कुल 192 बच्चों को सफलतापूर्वक ट्रेस कर लिया है, लेकिन 147 बच्चे अभी भी लापता हैं, जिनकी तलाश जारी है। अधिकारियों के मुताबिक, बच्चों के मामले अक्सर भीड़भाड़ वाली जगहों, झुग्गी बस्तियों और खेलकूद के दौरान नजर से ओझल होने की स्थितियों से जुड़े होते हैं।

    लापता लोगों को खोजने के लिए विशेष टीमें तैनात

    पुलिस का कहना है कि लापता व्यक्तियों की खोज के लिए विशेष टीमें तैनात की गई हैं और तकनीक की मदद से ट्रैकिंग तेज की जा रही है। साथ ही, सीसीटीवी फुटेज, काॅल डिटेल्स और इंटरनेट मीडिया अलर्ट के जरिये तलाश अभियान को गति दी जा रही है। अधिकारियों ने अपील की है कि लापता होने की घटना के शुरुआती घंटों में ही पुलिस को सूचना देने से ट्रेस करने की संभावना और बढ़ जाती है।

    आयु वर्ग के अनुसार कुल मिसिंग केस

    आयु वर्ग  कुल मिसिंग  लड़कियां/महिलाएं  लड़के/पुरुष  ट्रेस किए गए  अभी भी लापता
    0–8 साल  339  136  203  192  147
    8–12 साल  422  143  279  332  90
    12–18 साल  4,535  3,548  987  3,215  1,320
    कुल बच्चे (0–18)  5,341  3,872  1,469  3,739  1,602
    18 वयस्क  16,295  9,245  7,050  8,782  7,513
    कुल (सभी आयु)  21,591  13,072  8,519  12,521  9,070

    (आंकड़े 15 नवंबर तक के हैं)

