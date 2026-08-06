'यह अश्लीलता नहीं, हजारों साल पुरानी परंपरा है', दिगंबर जैन मुनियों की पोस्ट डिलीट करने पर मुश्किल में Meta

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर दिगंबर जैन संतों की तस्वीरें और वीडियो हटाए जाने के आरोपों को लेकर दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग ने मेटा से हस्तक्षेप की मांग की है।

आयोग का आरोप है कि दिगंबर जैन मुनियों के पारंपरिक धार्मिक स्वरूप को अश्लील या कम्युनिटी गाइडलाइन के उल्लंघन की श्रेणी में रखकर पोस्ट हटाई जा रही हैं और कई अकाउंट तक प्रतिबंधित किए जा रहे हैं।

इसे धार्मिक आस्था पर सीधा प्रहार बताते हुए मेटा से तत्काल नीति में बदलाव की मांग की गई है।

धार्मिक परंपरा का सम्मान करने की मांग

आयोग के अध्यक्ष निर्मल जैन की ओर से मेटा प्लेटफॉर्म इंडिया को भेजे गए पत्र में कहा गया है कि दिगंबर जैन मुनियों का नग्न स्वरूप किसी प्रदर्शन का नहीं, बल्कि हजारों वर्ष पुरानी आध्यात्मिक परंपरा, पूर्ण त्याग और तपस्या का प्रतीक है।