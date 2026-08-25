पूर्वी दिल्ली में 2.5 किलो चांदी के आभूषण के साथ नाबालिग को दबोचा, कट्टे में लेकर घूम रहा था चोरी के जेवर
शकरपुर थाना पुलिस ने गश्त के दौरान 2.5 किलोग्राम चांदी के आभूषण के साथ एक नाबालिग चोर को पकड़ा है। नाबालिग को किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष पेश कर बाल सुधार गृह भेज दिया गया है
HighLights
शकरपुर पुलिस ने नाबालिग चोर को पकड़ा।
2.5 किलोग्राम चांदी के आभूषण बरामद हुए।
नाबालिग को बाल सुधार गृह भेजा गया।
जागरण संवाददाता, पूर्वी दिल्ली। शकरपुर थाना पुलिस ने गश्त के दौरान एक नाबालिग चोर को पकड़ा है। इसके पास से 2.5 किलोग्राम चांदी के आभूषण बरामद हुए हैं। कट्टे में गहने लेकर नाबालिग इसे बेचने के इरादे से घूम रहा था। पुलिस ने आभूषण जब्त कर लिए हैं। नाबालिग को किशोर न्याय बोर्ड (जेजे बोर्ड) के समक्ष पेश कर बाल सुधार गृह भेज दिया है।
करीब 2.5 किलोग्राम चांदी मिली
पुलिस ने बताया कि शकरपुर थाना की पुलिस गश्त कर रही थी। वीर सावरकर ब्लॉक में एक नाबालिग कट्टा कंधे पर लटकाए हुए दिखा। उसकी गतिविधियां संदिग्ध लगने पर पुलिसकर्मियों ने उसे रोककर कट्टे की तलाशी ली। कट्टा खुलने पर उसमें बड़ी मात्रा में चांदी के गहने मिले। पुलिस ने जब उनका वजन कराया तो करीब 2.5 किलोग्राम चांदी निकली।
पुलिस पता कर रही मालिक का नाम
पुलिसकर्मियों ने नाबालिग से गहनों के बारे में पूछताछ की, लेकिन वह उनके संबंध में कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे सका। इसके बाद पुलिस ने बरामद चांदी को कब्जे में लेकर जांच शुरू की। पूछताछ और जांच के दौरान पता चला कि चांदी चोरी की है। पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि नाबालिग ने चांदी कहां से चोरी की और इस वारदात में उसके साथ कोई अन्य व्यक्ति भी शामिल था या नहीं।