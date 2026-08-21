दिल्ली में मिनी सचिवालय की योजना पड़ी सुस्त, 13 में से सिर्फ 6 जिलों के लिए ही मिल सकी जमीन

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। दिल्ली के सभी जिलों में मिनी सचिवालय बनाने की योजना की गति धीमी है। यहां तक कि द्वारका सेक्टर 10 में बनने वाले मिनी सचिवालय के लिए गत जनवरी में सरकार की वित्त एवं व्यय समिति ने 212 करोड़ की मंजूरी दे दी थी, उसके बाद भी योजना आगे नहीं बढ़ सकी है। इसके लिए दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड से जमीन भी राजस्व विभाग को हस्तांतरित नहीं हो सकी है।

जबकि सात जिलों में अभी जमीन की खोज भी पूरी नहीं हो सकी है। जबकि इस परियोजना को घोषित किए हुए करीब एक साल बीत चुका है। अभी तक पूर्वी, उत्तरी, उत्तरी पश्चिमी, दक्षिणी पश्चिमी, दक्षिणी, और दक्षिण पूर्वी जिलों में ही निर्माण स्थल की पहचान हो सकी है।

उत्तरी जिले में मौजूदा डीएम कार्यालय के उन्नयन की तैयारी दिल्ली सरकार की सभी 13 जिलों में मिनी सचिवालय स्थापित करने की योजना है। सरकार का उद्देश्य जिला स्तर पर विभिन्न विभागों की सेवाओं को एक ही परिसर में उपलब्ध कराना है, ताकि लोगों को अलग-अलग सरकारी कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें। जिन छह जिलों में योजना पर काम आगे बढ़ा है, उनमें पूूर्वी जिले में मंडावली स्थित जिला कार्यालय को अपग्रेड करने की योजना है, जबकि उत्तरी जिले में मौजूदा डीएम कार्यालय के उन्नयन की तैयारी है।

उत्तरी पश्चिमी जिले के लिए कंझावला और दक्षिणी पश्चिमी जिले के लिए द्वारका सेक्टर-10 में व्यवस्था प्रस्तावित है। दक्षिणी जिले में साकेत तथा दक्षिणी पूर्वी जिले के लिए नए परिसर की योजना है। 13 जिलों के लिए बजट में 100 करोड़ का प्रविधान किया गया था।