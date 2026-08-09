दिल्ली मेट्रो का कमाल! पंक्चुअलिटी में पेरिस और न्यूयॉर्क को भी पछाड़ा, हर 2 मिनट में मिलती है ट्रेन

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। Delhi Metro Achievement दिल्ली मेट्रो ने परिचालन के मोर्चे पर एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की है। ट्रेन की समयबद्धता और विश्वसनीयता के मामले में दिल्ली मेट्रो ने हांगकांग, पेरिस और न्यूयॉर्क जैसे दुनिया के प्रमुख मेट्रो नेटवर्क को पीछे छोड़ते हुए खुद को दुनिया की चुनिंदा सर्वश्रेष्ठ शहरी रेल प्रणालियों में शामिल किया है।

खास बात यह है कि दिल्ली मेट्रो देरी को लेकर बेहद सख्त मानक अपनाती है। यहां गंतव्य स्टेशन पर ट्रेन के निर्धारित समय से 59 सेकंड से अधिक देर से पहुंचने पर भी उसे विलंबित माना जाता है। 23 साल बाद भी 99.95 प्रतिशत समयबद्धता दिल्ली मेट्रो रेल निगम (डीएमआरसी) के अनुसार, वर्ष 2003 में मेट्रो की ट्रेन समयबद्धता 98.27 प्रतिशत थी। महज दो साल में यह बढ़कर 2005 में 99.64 प्रतिशत हो गई। इसके बाद से दिल्ली मेट्रो लगातार 99.9 प्रतिशत से अधिक समयबद्धता हासिल करती रही है।

आमतौर पर नेटवर्क और ट्रेनों की संख्या बढ़ने के साथ-साथ रखरखाव से जुड़ी चुनौतियां भी बढ़ती हैं, जिससे मेट्रो की समयबद्धता और विश्वसनीयता प्रभावित होती है। हालांकि, दिल्ली मेट्रो ने इस सामान्य धारणा को भी पीछे छोड़ दिया है। परिचालन के 23 वर्ष पूरे करने के बाद भी 2026 में इसकी ट्रेन समयबद्धता 99.95 प्रतिशत रही है।

हर 2 मिनट 18 सेकंड में मिल रही ट्रेन दिल्ली मेट्रो के परिचालन में समय के साथ बड़ा बदलाव आया है। शुरुआती वर्षों में ट्रेनों के बीच अंतर यानी हेडवे करीब सात मिनट था। अब सबसे व्यस्त कॉरिडोर पर यह घटकर महज 2 मिनट 18 सेकंड रह गया है। इससे यात्रियों को कम इंतजार करना पड़ता है और ज्यादा यात्री क्षमता को संभालना संभव हुआ है।

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27.2 लाख किलोमीटर में एक बड़ी खराबी समयबद्धता के साथ मेट्रो की विश्वसनीयता भी मजबूत हुई है। डीएमआरसी ने 2.72 मिलियन कार-किलोमीटर का Mean Distance Between Failures (MDBF) हासिल किया है। यह एक महत्वपूर्ण मानक है, जो बताता है कि सेवा को प्रभावित करने वाली किसी खराबी से पहले मेट्रो ट्रेन औसतन कितनी दूरी तय करती है।

दुनिया के 45 प्रमुख मेट्रो नेटवर्क के संगठन Community of Metros की अंतरराष्ट्रीय बेंचमार्किंग में भी दिल्ली मेट्रो विश्वसनीयता के मामले में लगातार दुनिया के शीर्ष पांच मेट्रो नेटवर्क में शामिल रही है। यह रैंकिंग दो मिनट की देरी के मानक पर आधारित है।

29 प्रतिशत नेटवर्क पर ड्राइवरलेस मेट्रो दिल्ली मेट्रो भारत का सबसे बड़ा ड्राइवरलेस मेट्रो नेटवर्क भी संचालित कर रही है। इसके करीब 29 प्रतिशत नेटवर्क पर Unattended Train Operation (UTO) के तहत ट्रेनें चल रही हैं। मेट्रो की लाइन-7 71.55 किलोमीटर लंबी है और इस पर 45 स्टेशन हैं। डीएमआरसी के अनुसार, यह दुनिया की सबसे लंबी ड्राइवरलेस मेट्रो लाइन है और दुनिया की सबसे लंबी सर्कुलर मेट्रो लाइनों में भी शामिल है। यह दिल्ली मेट्रो के लगभग सभी कॉरिडोर से इंटरचेंज करती है, सिर्फ ग्रे लाइन के एक छोटे हिस्से को छोड़कर।

इससे शहर के प्रमुख हिस्सों में इंटरचेंज का दबाव कम हुआ है। साथ ही अलग-अलग रूट को एकीकृत करने, यात्रियों का यात्रा समय घटाने और किसी कॉरिडोर पर व्यवधान की स्थिति में वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध कराने में भी मदद मिली है।

8.4 किलोमीटर से 416.5 किलोमीटर तक का सफर दिल्ली मेट्रो की शुरुआत 25 दिसंबर 2002 को शाहदरा से तीस हजारी के बीच 8.4 किलोमीटर लंबे कॉरिडोर और सिर्फ छह स्टेशनों के साथ हुई थी। आज यह भारत का सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क बन चुका है।