मेट्रो लाइन के पास पतंगबाजी पड़ेगी भारी, OHE में मांझा फंसते ही ठप होगी सेवा; DMRC ने किया अलर्ट 

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। एलिवेटेड मेट्रो लाइन के निकट पतंगबाजी नुकसानदेह हो सकता है। इससे मेट्रो सेवा बाधित होने के साथ ही करंट लगने का भी खतरा रहता है।

इसे ध्यान में रखकर दिल्ली मेट्रो रेल निगम (डीएमआरसी) संवेदनशील स्थानों पर विशेष टीम तैनात कर रही है। इंटरनेट मीडिया और मेट्रो स्टेशनों व ट्रेन पर उद्घोषणा के माध्यम से लोगों मेट्रो लाइन के नजदीक पतंगबाजी नहीं करने को लेकर जागरूक किया जा रहा है।

स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राजधानी व एनसीआर के अन्य शहरों में पतंगबाजी की परंपरा है। यहां मेट्रों का लगभग 416 किलोमीटर का नेटवर्क है और इनमें से अधिकांश एलिवेटेड है। ट्रेन संचालन के लिए पटरियों के ऊपर ओवरहेड इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट (ओएचई) लगे हुए हैं जिसमें 25,000 वोल्ट की बिजली रहती है।

ओएचई और पैंटोग्राफ को नुकसान का खतरा पतंग के धागों के ओएचई में उलझने या चलती ट्रेन के पैंटोग्राफ (वह उपकरण जो ओएचई से बिजली खींचता है) में फंसने का खतरा रहता है। ओएचई व पैंटोग्राफ को नुकसान पहुंचने से मेट्रो सेवा बाधित हो सकती है। धातु वाले मांझे से करंट लगने का भी खतरा रहता है।

डीएमआरसी के प्रधान कार्यकारी निदेशक (कारपोरेट संचार) अनुज दयाल का कहना है कि ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। पतंगबाजी के संभावित स्टेशनों के पास समर्पित टीमें तैनात की जा रही हैं ताकि पतंग के धागे देखे जाने पर तुरंत हटाया जा सके।

खबरें और भी





