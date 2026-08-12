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    मेट्रो लाइन के पास पतंगबाजी पड़ेगी भारी, OHE में मांझा फंसते ही ठप होगी सेवा; DMRC ने किया अलर्ट 

    By Santosh Kumar Singh Edited By: Kushagra Mishra
    Updated: Wed, 12 Aug 2026 06:36 PM (IST)

    दिल्ली मेट्रो ने एलिवेटेड लाइनों के पास पतंगबाजी को लेकर चेतावनी जारी की है, क्योंकि इससे मेट्रो सेवा बाधित हो सकती है और करंट लगने का खतरा है। ...और पढ़ें

    मेट्रो लाइन के पास पतंग उड़ाना पड़ेगा भारी। फोटो: एआई जनरेटेड

    मेट्रो लाइन के पास पतंग उड़ाना पड़ेगा भारी। फोटो: एआई जनरेटेड

    HighLights

    1. एलिवेटेड मेट्रो लाइनों के पास पतंगबाजी खतरनाक हो सकती है

    2. पतंगबाजी से मेट्रो सेवा बाधित होने और करंट का खतरा

    3. DMRC ने विशेष टीमें तैनात कर जागरूकता अभियान चलाया

    राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। एलिवेटेड मेट्रो लाइन के निकट पतंगबाजी नुकसानदेह हो सकता है। इससे मेट्रो सेवा बाधित होने के साथ ही करंट लगने का भी खतरा रहता है।

    इसे ध्यान में रखकर दिल्ली मेट्रो रेल निगम (डीएमआरसी) संवेदनशील स्थानों पर विशेष टीम तैनात कर रही है। इंटरनेट मीडिया और मेट्रो स्टेशनों व ट्रेन पर उद्घोषणा के माध्यम से लोगों मेट्रो लाइन के नजदीक पतंगबाजी नहीं करने को लेकर जागरूक किया जा रहा है।

    स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राजधानी व एनसीआर के अन्य शहरों में पतंगबाजी की परंपरा है। यहां मेट्रों का लगभग 416 किलोमीटर का नेटवर्क है और इनमें से अधिकांश एलिवेटेड है। ट्रेन संचालन के लिए पटरियों के ऊपर ओवरहेड इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट (ओएचई) लगे हुए हैं जिसमें 25,000 वोल्ट की बिजली रहती है।

    ओएचई और पैंटोग्राफ को नुकसान का खतरा

    पतंग के धागों के ओएचई में उलझने या चलती ट्रेन के पैंटोग्राफ (वह उपकरण जो ओएचई से बिजली खींचता है) में फंसने का खतरा रहता है। ओएचई व पैंटोग्राफ को नुकसान पहुंचने से मेट्रो सेवा बाधित हो सकती है। धातु वाले मांझे से करंट लगने का भी खतरा रहता है।

    डीएमआरसी के प्रधान कार्यकारी निदेशक (कारपोरेट संचार) अनुज दयाल का कहना है कि ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। पतंगबाजी के संभावित स्टेशनों के पास समर्पित टीमें तैनात की जा रही हैं ताकि पतंग के धागे देखे जाने पर तुरंत हटाया जा सके।

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    ट्रेन ऑपरेटरों और स्टेशन कर्मी रहें सतर्क 

    साथ ही ट्रेन आपरेटरों और स्टेशन पर तैनात कर्मियों को इन दिनों के दौरान पतंग के धागों को पहचानने में अधिक सतर्क रहने को कहा गया है। लोगों से भी मेट्रो लाइन के आसपास पतंगबाजी नहीं करने की अपील की जा रही है।

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