Delhi Metro: 9 अगस्त से मेट्रो स्टेशनों पर बढ़ेगी सख्ती, स्वतंत्रता दिवस से पहले DMRC ने जारी की एडवाइजरी

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर दिल्ली मेट्रो में सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी की जा रही है। दिल्ली मेट्रो रेल निगम DMRC ने यात्रियों को सलाह दी है कि 9 अगस्त से 16 अगस्त 2026 तक यात्रा के लिए अतिरिक्त समय लेकर घर से निकलें, क्योंकि इस दौरान कई मेट्रो स्टेशनों पर सुरक्षा जांच के चलते लंबी कतारें लग सकती हैं।

डीएमआरसी के अनुसार, 15 अगस्त को होने वाले स्वतंत्रता दिवस समारोह से पहले केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF सभी मेट्रो स्टेशनों पर सुरक्षा जांच को और सख्त करेगा। यह विशेष सुरक्षा व्यवस्था 9 अगस्त (रविवार) से लागू होगी और 16 अगस्त (रविवार) तक जारी रहेगी।

समय प्रबंधन की अपील सुरक्षा जांच के कारण विशेष रूप से पीक आवर्स के दौरान यात्रियों को अधिक समय लग सकता है। ऐसे में डीएमआरसी ने लोगों से अपील की है कि वे अपनी यात्रा की पहले से योजना बनाएं और समय का अतिरिक्त प्रबंध रखें, ताकि किसी प्रकार की असुविधा से बचा जा सके।

डीएमआरसी ने यात्रियों से सुरक्षा कर्मियों का सहयोग करने और सुरक्षा जांच के दौरान धैर्य बनाए रखने की भी अपील की है। निगम का कहना है कि ये कदम यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाए जा रहे हैं।