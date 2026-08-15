15 अगस्त पर मेट्रो ने बदला टाइमिंग, भोर से ही ट्रेनें दौड़ीं; आज यात्रियों को मिल रहा फ्री सफर

नेमिष हेमंत, नई दिल्ली। स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर दिल्ली मेट्रो ने नागरिकों की सुविधा के लिए विशेष व्यवस्था की है। आज मेट्रो सेवा सुबह 4 बजे से ही संचालित की जा रही है, ताकि लाल किला में आयोजित स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल होने वाले लोगों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। यात्रियों के लिए लाल किला तक की उनकी यात्रा निःशुल्क है।

मेट्रो में भी ठीक ठाक भीड़ है आमतौर पर मेट्रो सेवा सुबह 5:30 या 6 बजे के आसपास शुरू होती है, लेकिन 15 अगस्त के अवसर पर भोर से ही ट्रेनें चल रही हैं। इस व्यवस्था से दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों से आने वाले लोग आसानी से लाल किला पहुंच सकेंगे। मेट्रो अधिकारियों का कहना है कि सुबह के समय यात्रियों की संख्या बढ़ने की संभावना को देखते हुए अतिरिक्त ट्रेनों का संचालन भी सुनिश्चित किया गया है।

कुछ इस तरह लोग व्यक्त कर रहे हैं देशप्रेम यात्रियों के लिए पास जारी विशेष बात यह है कि लाल किला में आयोजित स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल होने के लिए मेट्रो का उपयोग करने वाले यात्रियों को पास जारी किए जा रहे हैं। इन पास के जरिए लाल किला तक की उनकी यात्रा पूरी तरह निःशुल्क है। यात्री मेट्रो स्टेशनों पर निर्धारित काउंटरों से पास प्राप्त कर सकते हैं। यह व्यवस्था विशेष रूप से उन लोगों के लिए सुविधाजनक है, जो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या अन्य गणमान्य व्यक्तियों द्वारा ध्वजारोहण समारोह देखने जाना चाहते हैं।

सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (डीएमआरसी) ने सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी कर दी है। स्टेशनों पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है और सीसीटीवी निगरानी बढ़ाई गई है। यात्रियों से अपील की गई है कि वे निर्धारित समय से पहले स्टेशन पहुंचें और सुरक्षा जांच में सहयोग करें।