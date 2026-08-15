Language
jagran animated logo
सब्सक्राइब करें
फोकस
विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

15 अगस्त पर मेट्रो ने बदला टाइमिंग, भोर से ही ट्रेनें दौड़ीं; आज यात्रियों को मिल रहा फ्री सफर

By Jagran News Edited By: Rajesh Kumar
Updated: Sat, 15 Aug 2026 05:49 AM (IST)

दिल्ली मेट्रो ने स्वतंत्रता दिवस पर लाल किला समारोह में जाने वाले यात्रियों के लिए सुबह 4 बजे से सेवा शुरू की है। यात्रियों को लाल किला तक की यात्रा निःशुल्क मिलेगी, जिसके लिए मेट्रो स्टेशनों पर पास जारी किए जा रहे हैं।

मेट्रो से लाल किला आने वालों की संख्या ज्यादा है। जागरण

मेट्रो से लाल किला आने वालों की संख्या ज्यादा है। जागरण

HighLights

  1. मेट्रो सेवा सुबह 4 बजे से शुरू हुई

  2. लाल किला तक की यात्रा यात्रियों के लिए निःशुल्क

  3. स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए विशेष पास जारी

नेमिष हेमंत, नई दिल्ली। स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर दिल्ली मेट्रो ने नागरिकों की सुविधा के लिए विशेष व्यवस्था की है। आज मेट्रो सेवा सुबह 4 बजे से ही संचालित की जा रही है, ताकि लाल किला में आयोजित स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल होने वाले लोगों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। यात्रियों के लिए लाल किला तक की उनकी यात्रा निःशुल्क है।

WhatsApp Image 2026-08-15 at 5.13.13 AM

मेट्रो में भी ठीक ठाक भीड़ है

आमतौर पर मेट्रो सेवा सुबह 5:30 या 6 बजे के आसपास शुरू होती है, लेकिन 15 अगस्त के अवसर पर भोर से ही ट्रेनें चल रही हैं। इस व्यवस्था से दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों से आने वाले लोग आसानी से लाल किला पहुंच सकेंगे। मेट्रो अधिकारियों का कहना है कि सुबह के समय यात्रियों की संख्या बढ़ने की संभावना को देखते हुए अतिरिक्त ट्रेनों का संचालन भी सुनिश्चित किया गया है।

WhatsApp Image 2026-08-15 at 5.26.47 AM

कुछ इस तरह लोग व्यक्त कर रहे हैं देशप्रेम

यात्रियों के लिए पास जारी 

विशेष बात यह है कि लाल किला में आयोजित स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल होने के लिए मेट्रो का उपयोग करने वाले यात्रियों को पास जारी किए जा रहे हैं। इन पास के जरिए लाल किला तक की उनकी यात्रा पूरी तरह निःशुल्क है। यात्री मेट्रो स्टेशनों पर निर्धारित काउंटरों से पास प्राप्त कर सकते हैं। यह व्यवस्था विशेष रूप से उन लोगों के लिए सुविधाजनक है, जो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या अन्य गणमान्य व्यक्तियों द्वारा ध्वजारोहण समारोह देखने जाना चाहते हैं।

सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी

दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (डीएमआरसी) ने सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी कर दी है। स्टेशनों पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है और सीसीटीवी निगरानी बढ़ाई गई है। यात्रियों से अपील की गई है कि वे निर्धारित समय से पहले स्टेशन पहुंचें और सुरक्षा जांच में सहयोग करें।

WhatsApp Image 2026-08-15 at 5.11.49 AM

उल्लेखनीय है कि यह विशेष सेवा स्वतंत्रता दिवस की भावना को ध्यान में रखते हुए शुरू की गई है, ताकि अधिक से अधिक लोग लाल किला पहुंचकर देश के इस महत्वपूर्ण समारोह का हिस्सा बन सकें। मेट्रो सेवा के इस विस्तार से दिल्लीवासियों को राहत मिली है और समारोह में भागीदारी आसान हो गई है।

यह भी पढ़ें: स्वतंत्रता दिवस पर दिल्ली में यातायात व्यवस्था में बड़ा बदलाव, बसों के रूट डायवर्ट

 