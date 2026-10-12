Delhi Metro: सुरक्षा कारणों से आज भी बंद रहेंगे जनपथ-राजीव चौक समेत ये 6 मेट्रो स्टेशन, DMRC ने दी जानकारी
दिल्ली मेट्रो के 6 स्टेशन आज (12 अक्टूबर) सुरक्षा कारणों से सुबह 6 बजे से शाम 4 बजे तक बंद ...और पढ़ें
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आज 12 अक्टूबर को 6 मेट्रो स्टेशन बंद रहेंगे।
सुरक्षा कारणों से सुबह 6 बजे से शाम 4 बजे तक।
इंटरचेंज सुविधा सभी संबंधित स्टेशनों पर उपलब्ध रहेगी।
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। बीते दो दिनों से मेट्रो को लेकर परेशानी झेल रहे दिल्लीवालों को सोमवार यानी आज (12 अक्टूबर) को भी मेट्रो को लेकर असुविधा का सामना करना पड़ेगा। आज भी दिल्ली के 6 मेट्रो स्टेशन बंद रहेंगे।
कौन से हैं 6 मेट्रो स्टेशन जो रहेंगे बंद
- पटेल चौक
- जनपथ
- राजीव चौक
- मंडी हाउस
- सेंट्रल सेक्रेटेरिएट (केंद्रीय सचिवालय)
- बाराखम्बा रोड
Service Update Due to security reasons, the entry and exit at the following metro stations will remain closed from 06:00 AM till 04:00 PM on 12th October, 2026. Further the situation will be reviewed by the security agencies and necessary updates will be shared accordingly. However, interchange facility will remain available at all the concerned metro stations. 1. Patel Chowk 2. Janpath 3. Rajiv Chowk 4. Mandi House 5. Central Secretariat 6. Barakhamba Road— Delhi Metro Rail Corporation (@OfficialDMRC) October 11, 2026