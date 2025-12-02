Language
    दिल्ली: मर्सिडीज कार की टक्कर के मामले में बड़ा खुलासा, गाड़ी को खतरनाक ढंग से जिग-जैग चला रहा था आरोपी

    By Rais Rais Edited By: Anup Tiwari
    Updated: Tue, 02 Dec 2025 05:27 AM (IST)

    दिल्ली में मर्सिडीज कार की टक्कर के मामले में एक बड़ा खुलासा हुआ है। जांच में पता चला है कि आरोपी व्यक्ति गाड़ी को खतरनाक ढंग से जिग-जैग चला रहा था। पुलिस के अनुसार, आरोपी की ड्राइविंग सामान्य नहीं थी, और वह जानबूझकर गाड़ी को इधर-उधर घुमा रहा था, जिससे दुर्घटना हुई। यह घटना आरोपी की लापरवाही के कारण हुई।

    Hero Image

    DLF मॉल के सामने दुर्घटनाग्रस्त मर्सिडीज कार।

    जागरण संवाददाता, दक्षिणी दिल्ली। वसंत कुंज उत्तर थाना क्षेत्र स्थित एंबियंस माल के पास रविवार रात एक तेज रफ्तार मर्सिडीज कार ने तीन लोगों को टक्कर मार दी। घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई। दर्ज एफआइआर के मुताबिक मर्सिडीज कार ने तीनों लोगों को टक्कर मारने के बाद, उन्हें कुछ दूर तक घसीटा भी।

    मरने वाले की पहचान उत्तराखंड के चमोली के रहने वाले 23 वर्ष के रोहित सिंह के तौर पर हुई है। उसके दो दोस्त 23 वर्षीय ललित उर्फ लल्लन व 35 वर्षीय कपिल भी इस दुर्घटना में घायल हुए हैं। दोनों का एम्स ट्रामा सेंटर में इलाज चल रहा है। घटना के बाद पुलिस ने करोल बाग निवासी आरोपित कार चालक शिवम को गिरफ्तार कर लिया, जो नोएडा में एक साफ्टवेयर कंपनी में इंजीनियर है।

    जिग-जैक कर चलाई गई गाड़ी

    मामले में दर्ज एफआइआर के मुताबिक मर्सिडीज कार, जो आरोपित के दोस्त अभिषेक के नाम पर पंजीकृत है, तेज और जिग-जैग चलाई जा रही थी।घायलों में से एक के बयान के मुताबिक तीनों अपनी शिफ्ट खत्म करके माल के सामने बस स्टाप पर पहुंचे ही थे कि वसंत कुंज की तरफ से एक काली मर्सिडीज जी-63 तेज रफ्तार में आयी।

    गाड़ी का ड्राइवर ''जिग-जैग और लापरवाही से गाड़ी चला रहा था। पहले रोड डिवाइडर से टकराया और फिर तेजी से बस स्टाप की तरफ मोड़ दिया।'' दर्ज बयान में घायल ललित ने बताया है कि जब उन्होंने कार को तेज रफ्तार से अपनी ओर आते देखा तो उन्होंने फुटपाथ की तरफ भागने की कोशिश की। पर कार ने उन्हें टक्कर मार दी।

    मंगलवार को आएगी नशे की रिपोर्ट 

    टक्कर इतनी जोरदार थी कि वे सड़क पर घिसटते हुए गाड़ी आगे बढ़ते रहे। इसके बाद कार कैरिजवे के बायीं ओर एक लोहे के खंभे से टकरा गई और पलट गई। पुलिस के मुताबिक आरोपित शिवम पर लिकर मीटर से किए गए शुरुआती टेस्ट में शराब होने का पता नहीं चला। वहीं एक पुलिस अधिकारी ने कहा कि यह पता लगाने के लिए मेडिकल जांच भी की गई है कि आरोपी ने शराब पी थी या नहीं, जिसकी रिपोर्ट मंगलवार को आ जाएगी।