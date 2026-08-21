सफाईकर्मियों की हड़ताल खत्म हुए 2 दिन बाद भी नहीं उठा कूड़ा, दिल्ली नगर निगम ने दी बड़ी चेतावनी
सफाई कर्मचारियों की हड़ताल समाप्त होने के दो दिन बाद भी पूर्वी दिल्ली में कूड़ा नहीं उठने का मुद्दा वार्ड समिति की बैठक में उठा। नगर निगम ने मेट्रो वेस्ट कंपनी को चेतावनी दी है।
HighLights
हड़ताल खत्म होने के बाद भी पूर्वी दिल्ली में कूड़ा।
वार्ड समिति की बैठक में उठा सफाई व्यवस्था का मुद्दा।
मेट्रो वेस्ट कंपनी को टेंडर रद्द करने की चेतावनी।
सौरभ पांडेय, पूर्वी दिल्ली। नगर निगम के उत्तर-पूर्वी जोन की वार्ड समिति की बैठक में शुक्रवार को शुरुआत में ही सड़कों पर फैले कूड़े का मुद्दा उठ गया।
पूर्व चेयरमैन एवं पार्षद पुनीत शर्मा ने कहा कि सफाई कर्मचारियों की हड़ताल समाप्त हुए दो दिन बीत चुके हैं, लेकिन क्षेत्र में अब भी जगह-जगह कूड़ा फैला हुआ है। स्थिति यह है कि मुख्य मार्गों से भी कूड़ा पूरी तरह नहीं हटाया जा सका है, जिससे लोगों को परेशानी हो रही है।
इस पर वार्ड समिति के चेयरमैन पंकज लूथरा ने कहा कि कूड़ा उठाने और सफाई व्यवस्था को जल्द दुरुस्त कराया जाएगा। उन्होंने बैठक में मौजूद अधिकारियों को इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए।
चेयरमैन ने कहा कि कूड़ा उठाने की जिम्मेदारी संभाल रही मेट्रो वेस्ट कंपनी के अधिकारियों को भी चेतावनी दी गई है। यदि कंपनी जल्द से जल्द सड़कों और अन्य स्थानों से कूड़ा नहीं हटाती है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करते हुए टेंडर निरस्त करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।