सफाईकर्मियों की हड़ताल खत्म हुए 2 दिन बाद भी नहीं उठा कूड़ा, दिल्ली नगर निगम ने दी बड़ी चेतावनी

सौरभ पांडेय, पूर्वी दिल्ली। नगर निगम के उत्तर-पूर्वी जोन की वार्ड समिति की बैठक में शुक्रवार को शुरुआत में ही सड़कों पर फैले कूड़े का मुद्दा उठ गया।

पूर्व चेयरमैन एवं पार्षद पुनीत शर्मा ने कहा कि सफाई कर्मचारियों की हड़ताल समाप्त हुए दो दिन बीत चुके हैं, लेकिन क्षेत्र में अब भी जगह-जगह कूड़ा फैला हुआ है। स्थिति यह है कि मुख्य मार्गों से भी कूड़ा पूरी तरह नहीं हटाया जा सका है, जिससे लोगों को परेशानी हो रही है।