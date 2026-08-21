एक्शन मोड में दिल्ली नगर निगम: 75 KM रेलवे ट्रैक पर एंटी-लार्वा स्प्रे, मच्छरों के खिलाफ मेगा अभियान
दिल्ली नगर निगम ने मच्छर जनित बीमारियों की रोकथाम के लिए 'मॉस्किटो टर्मिनेटर ट्रेन-2026' अभियान शुरू किया है।
HighLights
निगम ने मच्छर जनित बीमारियों की रोकथाम को अभियान चलाया।
'मॉस्किटो टर्मिनेटर ट्रेन' 75 किमी रेलवे ट्रैक पर दवा छिड़केगी।
अभियान सितंबर तक चलेगा, जनभागीदारी की अपील की गई।
जागरण संवाददाता नई दिल्ली। दिल्ली में डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया जैसी मच्छर जनित बीमारियों की रोकथाम के लिए दिल्ली नगर निगम ने विशेष अभियान शुरू किया है।
शुक्रवार को महापौर प्रवेश वाही ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से ‘मॉस्किटो टर्मिनेटर ट्रेन-2026’ (एमटीटी-2026) को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। निगम और उत्तर रेलवे के संयुक्त अभियान के तहत पहले चरण में करीब 75 किलोमीटर रेलवे ट्रैक और उसके आसपास के क्षेत्रों में एंटी-लार्वल दवाइयों का छिड़काव किया जाएगा।
पानी जमा होने की समस्या
महापौर ने कहा कि बारिश के दौरान रेलवे ट्रैक के किनारे निचले इलाकों और अन्य स्थानों पर पानी जमा होने से मच्छरों के प्रजनन की आशंका बढ़ जाती है। ऐसे स्थानों पर मच्छरों के प्रजनन चक्र को शुरुआती स्तर पर ही रोकना अभियान का प्रमुख उद्देश्य है।
उन्होंने कहा कि स्वच्छ दिल्ली ही स्वस्थ दिल्ली की मजबूत नींव है। मच्छर जनित बीमारियों की रोकथाम के लिए स्वच्छता, जलभराव रोकने और मच्छरों के प्रजनन स्रोतों को समय रहते खत्म करना जरूरी है।
पावर स्प्रे टैंकर ट्रेन के साथ चलेंगे
वहीं, अभियान से पहले निगम ने रेलवे ट्रैक और आसपास के क्षेत्रों में विशेष स्वच्छता अभियान चलाकर संभावित मच्छर प्रजनन स्थलों की पहचान की। अब चिन्हित संवेदनशील क्षेत्रों में एंटी-लार्वल दवाओं का छिड़काव किया जा रहा है। इसके लिए पावर स्प्रे टैंकर ट्रेन के साथ चलेंगे, जिससे उन स्थानों पर भी दवा पहुंचाई जा सकेगी जहां सामान्य तरीके से पहुंचना मुश्किल है।
सितंबर तक चलेगा अभियान
इस अभियान के तहत नई दिल्ली से राठधाना, आदर्श नगर-बादली, दिल्ली जंक्शन, दिल्ली शाहदरा, हजरत निजामुद्दीन, लाजपत नगर, सराय रोहिल्ला, पटेल नगर, सफदरजंग, किशनगंज, सदर बाजार, दिल्ली कैंट, पालम-गुड़गांव, फरीदाबाद और ओखला-तुगलकाबाद समेत विभिन्न रेलवे मार्गों को चरणबद्ध तरीके से कवर किया जाएगा। यह अभियान सितंबर तक चलेगा।
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अभियान की निगरानी संबंधित जोन के स्वास्थ्य अधिकारियों, सहायक मलेरिया अधिकारियों, मलेरिया अधीक्षकों और एपिडेमियोलॉजिस्ट द्वारा की जाएगी। प्रत्येक ट्रिप के लिए पावर स्प्रे टैंकर, चालक, पानी और आवश्यक इंसैक्टिसाइड व लार्विसाइड की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। निगम और उत्तर रेलवे की टीमें समन्वय के साथ अभियान को आगे बढ़ाएंगी।
महापौर ने दिल्लीवासियों से अपील की कि वे मच्छर जनित बीमारियों की रोकथाम को केवल निगम की जिम्मेदारी न समझें। घरों और आसपास पानी जमा न होने दें तथा कूलर और पानी की टंकियों की नियमित सफाई करें। उन्होंने कहा कि जनभागीदारी के बिना इस अभियान को पूरी तरह सफल बनाना संभव नहीं है।