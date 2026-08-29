दिल्ली में होगा ‘टोक्यो-बार्सिलोना’ जैसा वेस्ट मैनेजमेंट, MCD अपनाएगी दुनिया के बड़े शहरों के मॉडल

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली में कचरा प्रबंधन की व्यवस्था में बदलाव की तैयारी है। एमसीडी इसके लिए दुनिया के बड़े शहरों के माडल का अध्ययन करेगी। इनमें टोक्यो, न्यूयार्क और बार्सिलोना शामिल हैं। इन शहरों में अपनाई जा रही व्यवस्थाओं को दिल्ली की जरूरत के अनुसार अपनाने पर विचार होगा।

इस संबंध में एमसीडी आयुक्त संजीव खिरवार ने शनिवार को विश्व बैंक के विशेषज्ञों के साथ बैठक की। बैठक में कचरा संग्रहण, परिवहन और प्रसंस्करण पर चर्चा हुई। वैज्ञानिक निस्तारण को लेकर भी सुझाव लिए गए। बैठक में कचरा प्रबंधन के तीन अलग-अलग माडल सामने रखे गए। टोक्यो में तकनीक आधारित व्यवस्था पर जोर है। वहां 23 वेस्ट-टू-एनर्जी संयंत्र हैं। इन संयंत्रों में कचरे का प्रसंस्करण किया जाता है। कचरे से ऊर्जा हासिल करने पर भी जोर है। दिल्ली में भी कचरे से संसाधन हासिल करने की संभावनाएं तलाशी जा रही हैं। इससे कचरे के निस्तारण की समस्या को कम किया जा सकता है। साथ ही लैंडफिल पर दबाव घटाने में मदद मिल सकती है।

न्यूयार्क मॉडल की भी दी चेतावनी न्यूयार्क के माडल की भी जानकारी दी गई। वहां कचरे के परिवहन और प्रसंस्करण में निजी एजेंसियों की भूमिका है। कचरे को शहर से बाहर स्थित प्रसंस्करण सुविधाओं तक भी भेजा जाता है। दिल्ली में इस मॉडल के उपयोग की संभावनाओं पर चर्चा हुई।

बार्सिलोना का माडल अलग है। वहां कचरा कम करने पर जोर दिया जा रहा है। घरों से कचरे का अलग-अलग संग्रह भी बढ़ाया जा रहा है। नागरिकों के व्यवहार में बदलाव के लिए अभियान चलाए जाते हैं। शहर में विकेंद्रीकृत कचरा प्रबंधन सुविधाओं को भी बढ़ावा दिया जा रहा है।

एमसीडी अधिकारियों ने दिल्ली की मौजूदा व्यवस्था की जानकारी दी। इसमें कचरा संग्रहण और परिवहन की स्थिति बताई गई। वर्तमान और प्रस्तावित प्रसंस्करण संयंत्रों की जानकारी भी दी गई। निगम की ओर से किए जा रहे प्रयासों का ब्योरा भी रखा गया।

विश्व बैंक की टीम ने दिल्ली के लिए संभावित रणनीतिक माडल पर चर्चा की। इसमें निगम की कार्यक्षमता बढ़ाने पर जोर है। वित्तीय व्यवस्था को मजबूत करने की बात भी कही गई। सीधे लागू नहीं किया जाएगा मॉडल कचरा प्रबंधन से होने वाले उत्सर्जन को कम करना भी लक्ष्य है निगमायुक्त संजीव खिरवार ने कहा कि दूसरे शहरों के मॉडल को दिल्ली में सीधे लागू नहीं किया जाएगा। स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखा जाएगा। उपयोगी पहलुओं को ही अपनाया जाएगा।