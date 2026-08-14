MCD के DBC कर्मचारियों को बड़ी सौगात, सितंबर से मिलेगा स्थायी कर्मियों के समान वेतन
एमसीडी के 4500 डीबीसी कर्मचारियों को 30 साल बाद स्थायी कर्मचारियों के समान वेतन मिलेगा, जिससे उनके मासिक वेतन में 10-12 हजार रुपये की वृद्धि होगी।
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। भारत की आजादी के 80वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में एमसीडी के डोमेस्टिक ब्रीडिंग चेकर्स (डीबीसी) कर्मचारियों की 30 साल पुरानी समस्या का समाधान हो गया है। अब इन कर्मचारियों को भी स्थायी कर्मचारियों की तरह समान वेतन मिलेगा।
स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में निगम मुख्यालय में आयोजित कार्यक्रम में महापौर प्रवेश वाही ने निगमायुक्त संजीव खिरवार और अन्य अधिकारियों की मौजूदगी में यह घोषणा की। सितंबर माह से इन कर्मियों को स्थायी कर्मचारियों की तरह वेतन मिलेगा। प्रत्येक कर्मचारी के वेतन में 10-12 हजार रुपये की मासिक वृद्धि होगी।
महापौर प्रवेश वाही ने कहा कि भाजपा की सरकार मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में लगातार नए निर्णय ले रही है। इसी कड़ी में हमने जन स्वास्थ्य विभाग में कार्य करने वाले 4500 एमटीएस, डीबीसी और अन्य कर्मचारियों को नियमित कर्मचारियों की तरह समान कार्य-समान वेतन का लाभ देने को मंजूरी दे दी है। अगले माह से इन कर्मियों को बढ़ा हुआ वेतन मिलने लगेगा।
महापौर ने कहा कि हम यह निर्णय इसलिए ले पाए हैं क्योंकि दिल्ली में ट्रिपल इंजन की सरकार है। दिल्ली सरकार से हमें फंड में कोई कमी नहीं हो रही है। इसलिए हम निगम के कर्मियों को न केवल प्रत्येक माह की एक तारीख को वेतन दे रहे हैं, बल्कि जो कर्मचारी सेवानिवृत्त हो रहे हैं, उनके बकायों का भी भुगतान साथ-साथ हो रहा है।
उल्लेखनीय है कि वर्ष 1996 में डेंगू के बढ़ते मामलों की वजह से डीबीसी कर्मचारियों की नियुक्ति आपात स्थिति में की गई थी। उस समय दिल्ली में डेंगू के मरीजों की संख्या 10 हजार हो गई थी, जबकि मौत का आंकड़ा भी 400 पार कर गया था। उस समय इन कर्मचारियों का वेतन 2,200 रुपये तय किया गया था।
समय-समय पर वेतन में बढ़ोतरी की गई, लेकिन इन कर्मचारियों को छुट्टी, चिकित्सा सुविधा और ईपीएफ की सुविधा नहीं मिलती थी। पूर्व में सुविधाएं देने का निर्णय लिया। अभी तक इन कर्मचारियों को 18 हजार रुपये ही वेतन मिलता था जबकि अब 28-30 हजार रुपये मासिक वेतन मिलेगा।
डीबीसी कर्मचारियों के सफर की कहानी
- 1996: घर-घर जाकर मच्छरों की उत्पत्ति की जांच के लिए इन कर्मियों की नियुक्ति की गई।
- 2013: न्यूनतम मजदूरी दर के तहत वेतन देना लागू किया गया।
- 2016: तब तक कोई छुट्टी नहीं मिलती थी। छुट्टी लेने पर वेतन कटता था और बीमार होने पर नौकरी चली जाती थी।
- 2017: तत्कालीन महापौर कमलजीत सहरावत के हस्तक्षेप से इन कर्मियों को छुट्टी, ईएसआई और ईपीएफ की सुविधा मिली।
- 2023: डीबीसी नाम का कोई पद सरकारी व्यवस्था में नहीं था, इसलिए इन्हें एमटीएस का दर्जा दिया गया।
- 2026: महापौर प्रवेश वाही ने इन कर्मचारियों को समान कार्य-समान वेतन देने की घोषणा की।
“हमारे लिए खुशी की बात है कि महापौर प्रवेश वाही ने यह घोषणा की है। हम कर्मचारी और उनके परिवार के लोग हमेशा महापौर और निगमायुक्त के आभारी रहेंगे। इससे हम अपने बच्चों को अच्छी सुविधाएं दे पाएंगे।”
— देवानंद शर्मा, अध्यक्ष, एंटी मलेरिया कर्मचारी एकता यूनियन
“मैंने नेता सदन रहते हुए इस कार्य की शुरुआत की थी। महापौर बनने के बाद हमने इसकी साप्ताहिक निगरानी की, जिसकी वजह से यह हो पाया है। हम मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का आभार जताना चाहेंगे, जिनके मार्गदर्शन में लगातार बेहतर कार्य कर रहे हैं।”
— प्रवेश वाही, महापौर, दिल्ली