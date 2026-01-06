Language
    Delhi Mcd Budget: नागरिक सुविधाओं और वित्तीय अनुशासन पर जोर, एमसीडी बजट पर स्थायी समिति की हुई बैठक

    By Nimish Hemant Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Tue, 06 Jan 2026 02:02 AM (IST)

    एमसीडी स्थायी समिति ने 2026-27 के बजट अनुमानों पर चर्चा की। सदस्यों ने नागरिक सुविधाओं में सुधार, स्वच्छता, स्वास्थ्य, शिक्षा और वित्तीय अनुशासन पर जो ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    एमसीडी स्थायी समिति की बैठक में बजट पर चर्चा के दौरान सुझाव रखते भाजपा पार्षद इंद्रजीत सहरावत। 

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। एमसीडी बजट पर मंथन तेज है। सोमवार को स्थायी समिति की सोमवार बैठक हुई। इस बैठक में निगम के वित्तीय वर्ष 2025-26 के संशोधित बजट अनुमान और नए वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट अनुमान को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया शुरू की गई।

    शिखा भारद्वाज, राफिया, सतपाल, इंद्रजीत सहरावत, रमिंद्र कौर और अंजू अमन डबास समेत अन्य सदस्यों ने बजट प्रस्तावों पर विस्तार से चर्चा की तथा विभिन्न महत्वपूर्ण सुझाव दिए, जिसमें नागरिक सुविधाओं में सुधार, स्वच्छता व्यवस्था को और मजबूत करने, निगम के आधारभूत ढांचे के विकास, स्वास्थ्य व शिक्षा सेवाओं के विस्तार, पर्यावरण संरक्षण और वित्तीय अनुशासन जैसे मुद्दे प्रमुख रहे।

    इसी तरह, जन स्वास्थ्य, शिक्षा, सफाई, पशु चिकित्सा विभाग, बागवानी आदि के मद में बजट में अतिरिक्त बढ़ोतरी के सुझाव दिए। विशेष बात कि बैठक में दैनिक जागरण की पीछे के वर्षों के मुकाबले इस वर्ष अपेक्षाकृत वायु प्रदूषण में सुधार तथा कर्मचारियों के वेतन भुगतान में सुधार संबंधित रिपोर्ट छाया रहा। भाजपा पार्षद इंद्रजीत सहरावत ने उसका उल्लेख करते हुए आप को आईना दिखाया तो आप पार्षदों हालात में बदलाव नहीं होने का आरोप लगाया।

    निगम के आर्थिक ढांचे में मजबूती पर जोर

    सदस्यों ने निगम के आर्थिक ढांचे में मजबूती पर जोर दिया। जिसमें विभिन्न माध्यम से बढ़ोतरी के सुझाव दिए। निगम की संपत्तियों जैसे विद्यालय, सामुदायिक भवन, पार्कों के अधिकतम और प्रभावी उपयोग करने पर जोर दिया गया। विज्ञापन वाले स्थानों के अधिक उपयोग का सुझाव भी आया। बैठक की अध्यक्षता कर रहीं स्थायी समिति की अध्यक्ष सत्या शर्मा ने बताया कि इनमें से कई सुझावों को बजट में शामिल किया जाएगा। मंगलवार को भी स्थायी समिति की बैठक में बजट पर चर्चा होगी।

    स्कूलों की स्थिति में सुधार पर जोर

    समिति की बैठक में कई सदस्यों ने कहा कि सफाई कर्मचारियों के 800 रिक्त पद हैं। जिसके लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू की जानी चाहिए, जो कर्मचारी सेवानिवृत्त हो गए हैं या जिनका निधन हो चुका है। उनके स्थान पर यदि उपयुक्त लोग नहीं मिलते हैं तब उनके परिवार के सदस्यों को अवसर दिया जाए। इसके तहत निगम के स्कूलों की स्थिति में सुधार करने और स्कूलों में शिक्षकों की अतिरिक्त भर्ती करने से जुड़े सुझाव भी दिए गए।

    सिटी सदर पहाड़गंज वार्ड समिति से आम आदमी पार्टी की स्थायी समिति सदस्य राफिया माहिर ने कहा निगम के स्कूलों में उर्दू के शिक्षकों की भर्ती की जाए। इस भाषा के बचाव की जिम्मेदारी हमारी हैं। कई स्कूलों में शिक्षकों की कमी है और स्कूलों की हालत भी ठीक नहीं है। उन स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती की जाए और उनके बुनियादी ढांचे में सुधार किए जाएं।

    बागवानी के लिए मालियों की संख्या बढ़ाई जाए

    बैठक में सत्ता पक्ष के स्थायी समिति के सदस्य और महिपालपुर वार्ड के पार्षद इंद्रजीत सहरावत ने निगम के अधीन आने वाले स्थानों पर विज्ञापन के जरिए आए के माध्यम बढ़ाने पर सुझाव दिए। साथ ही, सत्ता पक्ष के सदस्यों ने बागवानी विभाग के बजट में वृद्धि करने के साथ एमसीडी पार्कों की स्थिति के रखरखाव को और भी बेहतर करने के लिए सुझाव दिए। साथ ही, निगम के पार्कों में बागवानी के लिए मालियों की संख्या बढ़ाने के लिए इसकी अतिरिक्त भर्तियों के भी सुझाव दिए।

    लावारिस कुत्तों व प्रदूषण के मुद्दे पर लगाए आरोप-प्रत्यारोप

    इस दौरान बैठक में सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्यों ने दिल्ली में लावारिस कुत्तों की समस्या और बढ़ते प्रदूषण के मुद्दे पर एक-दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप लगाए। बैठक में दैनिक जागरण की निगम आयुक्त अश्वनी कुमार के कार्यकाल में पहली तिथि में कर्मचारियों के वेतन प्राप्त होने और दिल्ली में प्रदूषण में सुधार की रिपोर्ट का हवाला देते हुए सत्ता पक्ष के सदस्यों ने अपना वक्तव्य दिया।

    इसमें दिल्ली में प्रदूषण में सुधार की दैनिक जागरण की रिपोर्ट के बारे में सत्ता पक्ष के स्थायी समिति के सदस्य इंद्रजीत सहरावत जब बोल रहे थे, उसी दौरान विपक्ष ने इसका विरोध किया। इसके बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच कई आरोप-प्रत्यारोप लगाए गए। 