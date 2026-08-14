2021 से 2041 और अब 2047... दिल्ली का मास्टर प्लान कब आएगा जमीन पर?

संजीव गुप्ता, नई दिल्ली। न्यूयार्क और शंघाई जैसी नाइट-लाइफ, 24 घंटे धड़कती अर्थव्यवस्था, प्रदूषण-मुक्त आबोहवा और हर नागरिक के पास अपनी छत... सपनों का यह वही खाका है जिसे ''दिल्ली मास्टर प्लान'' के सुनहरे अक्षरों में सजाकर पेश किया जाता है। लेकिन ज़मीनी हकीकत यह है कि जिस गति से देश की राजधानी का विस्तार हो रहा है, उसके विकास की राह तय करने वाली नीतियां उतनी ही घोर सुस्ती का शिकार हैं।

दिल्ली के भविष्य का रोडमैप तैयार करने वाली योजनाओं की सुस्त रफ्तार पर उठते गंभीर सवाल 1. पिछला मास्टर प्लान खुद अटका, 'तारीखों' का खेल जारी दिल्ली में नियोजित विकास की नींव 1962 में पहले मास्टर प्लान के साथ रखी गई थी। इसके बाद 2001 और 2021 के मास्टर प्लान जारी किए गए। नियमतया हर 20 साल में नया प्लान लागू होना चाहिए। लेकिन दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) की लालफीताशाही का आलम यह रहा कि ''मास्टर प्लान-2021'' अपनी समय-सीमा बीत जाने के बाद 2007 में अधिसूचित हो पाया।



इसके बाद ''मास्टर प्लान-2041'' का सपना दिखाया गया। वर्ष 2021 से शुरू होने वाली यह योजना सालों तक फाइलों में ही घूमती रही। डीडीए ने फरवरी 2023 में मास्टर प्लान-2041 को मंजूरी देकर केंद्र सरकार के पास भेजा था। मगर, केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय में सालों तक यह फाइल बिना अंतिम मुहर के पड़ी रही।

2. 2041 की नाकामी पर 2047 की ''री-ब्रांडिंग''? जब 2041 का मास्टर प्लान लागू करने की तमाम समय-सीमाएं पूरी तरह फेल हो गईं, तो योजना को सिरे से लागू करने के बजाय इसके क्षितिज वर्ष को ही आगे बढ़ा दिया गया। अब इसे ''विकसित भारत 2047'' का नाम देकर ''मास्टर प्लान-2047 (एमपीडी-2047)'' के रूप में डीडीए बैठक में पास किया गया है।

लेकिन विशेषज्ञ और दिल्ली के कारोबारी इसे महज एक ''टोकन वर्क'' या ''री-ब्रांडिंग'' के तौर पर देख रहे हैं। सवाल उठता है कि जो संस्था 2021 और 2041 का रोडमैप समय पर धरातल पर नहीं उतार सकी, वह 2047 का काल्पनिक नक्शा दिखाकर कितनी गंभीर है?

3. मंत्रालय की टेबल पर फिर ''लंबित'' होने का डर डीडीए बोर्ड द्वारा पास कर दिए जाने के बावजूद आम दिल्लीवासियों को राहत मिलती नहीं दिख रही है। प्रक्रिया के तहत अब इस नए एमपीडी -2047 के प्रस्ताव को एक बार फिर केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय भेजा जाएगा, जहां अंतिम गजट नोटिफिकेशन होना बाकी है।