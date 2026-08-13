मास्टर प्लान 2047: दिल्लीवासियों को मिलेगा सुरक्षित नाइटलाइफ का मजा, स्लम-फ्री होगा शहर
दिल्ली विकास प्राधिकरण ने उपराज्यपाल की अध्यक्षता में मास्टर प्लान 2047 को मंजूरी देकर केंद्र को भेजा है। इस योजना में यमुना संरक्षण, झुग्गियों की जगह ...और पढ़ें
HighLights
मास्टर प्लान 2047 डीडीए द्वारा केंद्र सरकार को भेजा गया।
झुग्गियों की जगह पक्के मकान, सुरक्षित नाइट-टाइम इकोनॉमी का लक्ष्य।
यमुना तटीय क्षेत्रों का संरक्षण, वॉक-टू-वर्क कल्चर को बढ़ावा।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली के लोगों को सुरक्षित नाइटलाइफ और स्लम-फ्री शहर बनाने की योजना पर दिल्ली सरकार ने मुहर लगा दी है। आगामी वर्षों में दिल्लीवासी नाइटलाइफ और मेट्रो व नमो भारत स्टेशनों के आसपास वॉक-टू-वर्क कल्चर का मजा ले सकेंगे।
दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) ने उपराज्यपाल (LG) तरनजीत सिंह संधू की अध्यक्षता में एक विशेष बैठक की है। इस बैठक में राजधानी दिल्ली के विकास का रोडमैप मास्टर प्लान 2047 पास कर केंद्र सरकार के पास भेजा है।
नाइटलाइफ का ले सकेंगे मजा
इस प्लान के तहत राजधानी दिल्ली के विकास को बढ़ावा देने के लिए एक खाका तैयार किया गया है। इस प्लान के अनुसार, दिल्ली में यमुना तटीय क्षेत्रों का संरक्षण, नमो भारत और मेट्रो के स्टेशनों के आसपास वॉक-टू-वर्क कल्चर, सुरक्षित 'नाइटलाइफ' और झुग्गियों की जगह पक्के मकान बनाने की योजना है।
एक समान नीति लागू
वहीं, उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू की अध्यक्षता में हुई डीडीए की बैठक में प्राधिकरण की पुरानी दो-मंजिला रिहायशी संपत्तियों के पुनर्विकास के लिए एक समान नीति लागू करने पर भी सहमति बनी है।
इसके अलावा बैठक में टिकाऊ और समावेशी शहरी विकास के रोडमैप पर चर्चा हुई। इसमें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ लिविंग और स्वच्छ और हरित राजधानी बनाने पर विशेष जोर दिया गया।
क्या बोले एलजी?
एलजी ने कहा कि दिल्ली को विकसित दिल्ली बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है। उपराज्यपाल कार्यालय ने इस बैठक को विश्वस्तरीय विकसित दिल्ली के निर्माण की दिशा में विचारों के सार्थक आदान-प्रदान वाला बताया।
यह भी पढ़ें- दिल्ली के नए मास्टर प्लान 2047 को मंजूरी, एलजी ने डीडीए के साथ की मीटिंग; जानें हर खास बात
इस बैठक में प्राधिकरण के सदस्यों, दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव, डीडीए के उपाध्यक्ष और संबंधित विभागों और एजेंसियों के वरिष्ठ अधिकारियों ने हिस्सा लिया।