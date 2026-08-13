मास्टर प्लान 2047: दिल्लीवासियों को मिलेगा सुरक्षित नाइटलाइफ का मजा, स्लम-फ्री होगा शहर

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली के लोगों को सुरक्षित नाइटलाइफ और स्लम-फ्री शहर बनाने की योजना पर दिल्ली सरकार ने मुहर लगा दी है। आगामी वर्षों में दिल्लीवासी नाइटलाइफ और मेट्रो व नमो भारत स्टेशनों के आसपास वॉक-टू-वर्क कल्चर का मजा ले सकेंगे।

दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) ने उपराज्यपाल (LG) तरनजीत सिंह संधू की अध्यक्षता में एक विशेष बैठक की है। इस बैठक में राजधानी दिल्ली के विकास का रोडमैप मास्टर प्लान 2047 पास कर केंद्र सरकार के पास भेजा है। नाइटलाइफ का ले सकेंगे मजा इस प्लान के तहत राजधानी दिल्ली के विकास को बढ़ावा देने के लिए एक खाका तैयार किया गया है। इस प्लान के अनुसार, दिल्ली में यमुना तटीय क्षेत्रों का संरक्षण, नमो भारत और मेट्रो के स्टेशनों के आसपास वॉक-टू-वर्क कल्चर, सुरक्षित 'नाइटलाइफ' और झुग्गियों की जगह पक्के मकान बनाने की योजना है।