2047 का मास्टर प्लान पुराने आंकड़ों पर क्यों? नई जनगणना के बीच उठे दिल्ली के भविष्य पर बड़े सवाल
विशेषज्ञों ने दिल्ली मास्टर प्लान 2047 पर सवाल उठाए हैं, जिसमें पुराने जनगणना डेटा और जन-सुझावों के बिना मंजूरी पर चिंता व्यक्त की गई है। उन्होंने कान ...और पढ़ें
संजीव गुप्ता, नई दिल्ली। दिल्ली मास्टर प्लान 2047 को लेकर विशेषज्ञों ने इसकी कानूनी और व्यावहारिक प्रक्रियाओं पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) के पूर्व योजना आयुक्त अशोक कुमार जैन के अनुसार, 2041 का मास्टर प्लान 2011 की जनगणना के आधार पर तैयार किया गया था, जबकि 2026 में नई जनगणना की प्रक्रिया जारी है।
ऐसे में 2047 के मास्टर प्लान के लिए नए डेटा को ही आधार बनाया जाना चाहिए। इसके साथ ही, ड्राफ्ट पर जनता से आपत्तियां और सुझाव लिए बिना इसे सीधे डीडीए बोर्ड बैठक से पास कराकर केंद्रीय आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय को भेजना नियम अनुसार गलत है, जिससे यह योजना भविष्य में कानूनी अड़चनों में फंस सकती है।
वहीं, नेशनल इंस्टीट्यूट आफ अर्बन अफेयर्स (एनआइयूए) के पूर्व निदेशक और दिल्ली मास्टर प्लान 2041 का हिस्सा रहे हितेश वैद्य का कहना है कि मास्टर प्लान की सफलता उसकी सोच से ज्यादा उसके जमीनी क्रियान्वयन पर निर्भर करती है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि नई जनगणना के बाद आबादी, आवास और बुनियादी ढांचे की नई तस्वीर सामने आएगी।
इसलिए मास्टर प्लान को एक जीवंत दस्तावेज होना चाहिए। इसके अलावा, दिल्ली की परिवहन, पर्यावरण और आवास संबंधी चुनौतियां पूरे एनसीआर क्षेत्र से जुड़ी हैं, इसलिए दोनों योजनाओं में बेहतर तालमेल अनिवार्य है।
विशेषज्ञों का मानना है कि मास्टर प्लान 2047 की मंजूरी सिर्फ एक शुरुआत है। यदि मजबूत संस्थागत क्षमता, पर्याप्त निवेश और एनसीआर के साथ बेहतर समन्वय स्थापित किया जाता है, तो यह प्लान न केवल दिल्ली की तस्वीर बदलेगा, बल्कि देश के अन्य शहरों के लिए भी एक मिसाल बनेगा।
मुख्य चुनौतियां और महत्वपूर्ण सुझाव
- जनगणना और कानूनी प्रक्रिया : पुरानी जनगणना के आधार पर योजना बनाने और जन-सुझाव न लेने से कानूनी जटिलताएं बढ़ने की आशंका।
- एनसीआर के साथ तालमेल : दिल्ली और आसपास के शहरों के बीच बेहतर समन्वय के बिना योजना का प्रभावी होना मुश्किल।
- संस्थागत और वित्तीय स्पष्टता : ट्रांजिट-ओरिएंटेड डेवलपमेंट, लैंड पूलिंग और यमुना पुनर्जीवन जैसे प्रस्तावों के लिए वित्तीय संसाधन, जिम्मेदार संस्थाएं और जवाबदेही तय होना बेहद जरूरी।
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