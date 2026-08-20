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'40 लाख नए घर बनाने का लक्ष्य', मास्टर प्लान 2047 का ड्राफ्ट नोटिफाई; 20 साल में क्या-क्या बदलेगा?

By Digital Desk Edited By: Sonu Suman
Updated: Thu, 20 Aug 2026 04:28 PM (GMT+05:30)

केंद्र सरकार ने दिल्ली मास्टर प्लान 2047 के ड्राफ्ट को अधिसूचित किया है, जिसका लक्ष्य अगले 20 वर्षों में 40 लाख नए घर बनाना है। इस योजना में सार्वजनिक परिवहन और ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट को मजबूत करने पर जोर दिया गया है, जिससे दिल्ली के नियोजित विकास को गति मिलेगी।

केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने दिल्ली मास्टर प्लान के अधिसूचित किए जाने की घोषणा की।

केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने दिल्ली मास्टर प्लान के अधिसूचित किए जाने की घोषणा की।

HighLights

  1. दिल्ली मास्टर प्लान 2047 का ड्राफ्ट अधिसूचित किया गया।

  2. अगले 20 वर्षों में 40 लाख नए घर बनाने का लक्ष्य।

  3. सार्वजनिक परिवहन और TOD को मजबूत करने पर जोर।

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने दिल्ली मास्टर प्लान 2047 के ड्राफ्ट को अधिसूचित करने की घोषणा की। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि दिल्ली का इतिहास बहुत पुराना है। वर्ष 736 ईस्वी में इसे इंद्रप्रस्थ नाम से बसाया गया था, जबकि 1912 और 1931 में इसे देश की राजधानी का दर्जा मिला। एमपीडी 2047 कुल 485 पेज का विस्तृत दस्तावेज है, जिसे आधिकारिक वेबसाइट पर भी अपलोड कर दिया गया है।

इस मास्टर प्लान के तहत अगले 20 वर्षों में दिल्ली में 40 लाख नए घर बनाने का लक्ष्य रखा गया है। योजना में सार्वजनिक परिवहन को मजबूत करने के साथ ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट (टीओडी) को भी बढ़ावा देने पर जोर दिया गया है। इसके अलावा 30 मीटर से अधिक चौड़ी सड़कों वाले क्षेत्रों को लैंड पूलिंग का हिस्सा बनाया जा सकेगा, जिससे नियोजित विकास को गति मिलेगी।

हर क्षेत्र में सुधार का रोडमैप बनाया गया: CM रेखा गुप्ता

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि इस मास्टर प्लान से दिल्ली को बेहतर स्वरूप मिलने की उम्मीद है और इसमें हर क्षेत्र में सुधार व बेहतरी का रोडमैप दिया गया है। वहीं टीएस संधू ने बताया कि मास्टर प्लान 2047 के जरिए दिल्ली को सही मायनों में देश की राजधानी के रूप में विकसित किया जाएगा। इसमें धरोहर संरक्षण के साथ आधुनिक दृष्टि से भी शहर को बेहतर बनाने का प्रावधान है।

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