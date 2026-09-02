MPD-2047 पर बिधूड़ी के बड़े सुझाव, 13000 सील दुकानें खोलने और 351 सड़कों को व्यावसायिक बनाने की मांग

जागरण संवाददाता, दक्षिणी दिल्ली। डीडीए की ओर से मास्टर प्लान-2047 पर चर्चा के लिए मंगलवार को दिल्ली के सांसदों और विधायकों की बैठक बुलाई गई। दक्षिणी दिल्ली के भाजपा सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी ने मास्टर प्लान में कई अन्य मुद्दों को शामिल करने का सुझाव दिया।

उनके सुझावों का भाजपा सांसदों और विधायकों के साथ विपक्षी विधायकों ने भी समर्थन किया। बिधूड़ी ने कहा कि मास्टर प्लान-2047 दिल्ली को आधुनिक, हराभरा और भविष्य के लिए तैयार शहर बनाने का रोडमैप है।

उन्होंने ओ-जोन के गांवों और कालोनियों तथा 69 एफ्लुएंट कालोनियों को नियमित कालोनियों की सूची में शामिल करने की मांग की है।

उन्होंने एमसीडी द्वारा सर्वे की गई 351 सड़कों को व्यावसायिक घोषित करने के साथ अन्य सड़कों का सर्वे कराने का सुझाव दिया। जिन सड़कों पर 70 प्रतिशत से अधिक दुकानें हैं, उन्हें भी व्यावसायिक घोषित करने की बात रखी।

गांवों की विस्तारित आबादी को नियमित करने की मांग

उन्होंने गांवों की विस्तारित आबादी को नियमित करने, एक एकड़ वाली जीडीए नीति लागू करने और विभाजन के बाद दिल्ली आए लोगों की कालोनियों को फ्रीहोल्ड करने का सुझाव दिया।

इसके अलावा लाजपत राय मार्केट के दुकानदारों को मालिकाना हक देने और सील पड़ी करीब 13 हजार दुकानों को डी-सील करने की मांग रखी।

बैठक में डीडीए उपाध्यक्ष डा. एन. सरवन कुमार, भाजपा सांसद मनोज तिवारी, प्रवीण खंडेलवाल, डीडीए सदस्य विधायक ओमप्रकाश शर्मा और करतार सिंह तंवर भी मौजूद रहे।

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