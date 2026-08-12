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    दिल्ली के नए मास्टर प्लान 2047 को मंजूरी, एलजी ने डीडीए के साथ की मीटिंग; जानें हर खास बात

    By Digital Desk Edited By: Neeraj Tiwari
    Updated: Wed, 12 Aug 2026 02:57 PM (IST)

    दिल्ली के उपराज्यपाल तेजिंदर सिंह संधु की अध्यक्षता में हुई डीडीए की बैठक में दिल्ली के नए मास्टर प्लान 2047 को आगे की प्रक्रिया के लिए मंजूरी दे दी ग ...और पढ़ें

    दिल्ली के एलजी तेजिंदर सिंह संधु ने मंगलवार को दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) की बैठक की अध्यक्षता की।

    दिल्ली के एलजी तेजिंदर सिंह संधु ने मंगलवार को दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) की बैठक की अध्यक्षता की।

    HighLights

    1. एलजी की अध्यक्षता में डीडीए बैठक में मंजूरी।

    2. मास्टर प्लान 2047 विकसित भारत मिशन से जुड़ा।

    3. टिकाऊ शहरी विकास, ईज ऑफ लिविंग पर जोर।

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली के उपराज्यपाल (एलजी) तेजिंदर सिंह संधु ने मंगलवार को दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में प्राधिकरण के सदस्यों, दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव, डीडीए के उपाध्यक्ष और संबंधित विभागों तथा एजेंसियों के वरिष्ठ अधिकारियों ने हिस्सा लिया।

    इस बैठक में दिल्ली के नए मास्टर प्लान 2047 को आगे की प्रक्रिया के लिए मंजूरी दी गई। यह योजना दिल्ली के दीर्घकालिक विजन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'विकसित भारत@2047' मिशन के अनुरूप बनाने के उद्देश्य से तैयार की गई है।

    बैठक में टिकाऊ और समावेशी शहरी विकास के रोडमैप पर चर्चा हुई। इसमें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ लिविंग तथा स्वच्छ और हरित राजधानी बनाने पर विशेष जोर दिया गया। एलजी ने कहा कि दिल्ली को विकसित दिल्ली बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है। उपराज्यपाल कार्यालय ने इस बैठक को विश्वस्तरीय विकसित दिल्ली के निर्माण की दिशा में विचारों के सार्थक आदान-प्रदान वाला बताया।

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