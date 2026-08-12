दिल्ली के नए मास्टर प्लान 2047 को मंजूरी, एलजी ने डीडीए के साथ की मीटिंग; जानें हर खास बात

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली के उपराज्यपाल (एलजी) तेजिंदर सिंह संधु ने मंगलवार को दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में प्राधिकरण के सदस्यों, दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव, डीडीए के उपाध्यक्ष और संबंधित विभागों तथा एजेंसियों के वरिष्ठ अधिकारियों ने हिस्सा लिया।

इस बैठक में दिल्ली के नए मास्टर प्लान 2047 को आगे की प्रक्रिया के लिए मंजूरी दी गई। यह योजना दिल्ली के दीर्घकालिक विजन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'विकसित भारत@2047' मिशन के अनुरूप बनाने के उद्देश्य से तैयार की गई है।