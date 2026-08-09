बारिश ने दिल्ली के बाजारों का बिगाड़ा हाल, कूचा महाजनी से कनॉट प्लेस तक पानी और बदबू से व्यापारी बेहाल

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। बीते तीन दिनों से जारी वर्षा के बीच जलभराव और सीवर ओवरफ्लो की वजह से दिल्ली के प्रमुख थोक व खुदरा बाजारों का बुरा हाल है। चांदनी चौक के प्रसिद्ध ज्वेलरी मार्केट कूचा महाजनी की चमचमाती दुकानों से लेकर लुटियंस दिल्ली के कनॉट प्लेस तक, व्यापारिक गलियारों में पानी और बदबूदार गंदगी पसरी हुई है। इस जलभराव ने एजेंसियों के जल निकासी व सीवर रखरखाव के दावों की पोल खोलकर रख दी है।

लाखों के आर्थिक नुकसान के साथ दुर्गंध से बेहाल व्यापारी जलभराव और सीवर के ओवरफ्लो के कारण सबसे विकट स्थिति पुरानी दिल्ली के थोक बाजारों में देखने को मिल रही है। एशिया के सबसे बड़े सराफा बाजारों में शुमार कूचा महाजनी के कई आउटलेट्स में सीवर का बदबूदार पानी घुस गया। करोड़ों के जेवरों से चमकने वाले शोरूमों में जमा इस गंदे पानी से न केवल दुकानदारों को काफी नुकसान उठाना पड़ा है, बल्कि दुर्गंध के कारण दुकानों पर बैठना मुश्किल हो गया है।

ज्वेलर्स एसोसिएशन के पदाधिकारी योगेश सिंघल ने कहा कि सीवर की सफाई न हो और मरम्मत न होने से पहली बार इस समस्या से जूझना पड़ रहा है। इसी तरह, उत्तर भारत के इलेक्ट्रिकल बाजारों में शामिल भागीरथ पैलेस की गलियों में पानी भरने से दुकानों में रखे कीमती बिजली के सामान और वायरिंग किट खराब हो गए हैं।

पेपर मार्केट चावड़ी बाजार, एशिया के प्रमुख बाजार सदर बाजार के थोक विक्रेताओं के गोदामों व दुकानों के बाहर पानी जमा होने से सामान की लोडिंग-अनलोडिंग प्रभावित है। यहीं नहीं, जलभराव के साथ कीचड़ और गाद से सदर बाजार की सड़कों पर चलना मुश्किल है। कमोबेश यहीं हाल अन्य बाजारों का भी है।

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