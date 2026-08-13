स्वतंत्रता दिवस से पहले दिल्ली में हाई अलर्ट, 19 मोस्ट वांटेड आतंकियों के पोस्टर जारी; चप्पे-चप्पे पर पुलिस की नजर

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। स्वतंत्रता दिवस को लेकर दिल्ली हाई अलर्ट पर है। दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा के मद्देनजर विभिन्न स्थानों पर 19 मोस्ट वांटेड आतंकियों के पोस्टर भी लगाए हैं, जिनसे देश को सुरक्षा-व्यवस्था का खतरा है।

इसी को देखते हुए पुलिस का दावा है कि राजधानी के चप्पे-चप्पे पर पैनी नजर रखी जा रही है। हालांकि प्रमुख बाजारों की पड़ताल में सुरक्षा-व्यवस्था को लेकर तस्वीर एक जैसी नहीं दिखी। चांदनी चौक, कनाट प्लेस और सरोजिनी नगर मार्केट में पुलिस की मौजूदगी, जांच और निगरानी के पर्याप्त इंतजाम नजर आए।

वहीं, गांधी नगर और करोल बाग जैसे भीड़भाड़ वाले बाजारों में सुरक्षा-व्यवस्था आम दिनों जैसी ही दिखाई दी। कई जगह न तो संदिग्धों की जांच की व्यवस्था दिखी और न ही मचान बनाकर पुलिसकर्मियों की तैनाती नजर आई। ऐसे में पुलिस के हाई अलर्ट के दावों पर सवाल खड़े होते हैं। हालांकि, पुलिस अधिकारियों का कहना है कि बाजारों में लगे सीसीटीवी कैमरों के जरिए संदिग्ध गतिविधियों पर लगातार नजर रखी जा रही है।

चांदनी चौक में दिखे पुख्ता इंतजाम 15 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी लाल किले की प्राचीर से राष्ट्रीय ध्वज फहराकर राष्ट्र को संबोधित करेंगे। ऐसे में लाल किले के सामने चांदनी चौक बाजार में सुरक्षा-व्यवस्था को लेकर खास इंतजाम देखने को मिले। बाजार एहतियातन बंद करा दिया गया है। एक हजार से अधिक नए सीसीटीवी कैमरों से नजर रखी जा रही है। इसके अलावा अधिक संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है।

लाल किले के पास बैरिकेडिंग कर वाहनों की जांच भी होती दिखी। इसके अलावा मध्य दिल्ली के व्यस्त बाजाराें में से एक करोल बाग मार्केट में कोई पुलिस का जवान तैनात नहीं मिला। यहां बिना जांच के सभी को प्रवेश मिल रहा था और एंट्री पाइंट पर बने मचान में भी सुरक्षाकर्मी नहीं था। उधर, कनाट प्लेस और बाराखंबा रोड पर भी सुरक्षा के इंतजाम देखने को मिले और जगह-जगह बैरिकेडिंग लगाकर वाहनों की जांच भी हो रही थी।

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गांधी नगर मार्केट में सुरक्षा के नहीं खास इंतजाम गांधी नगर मार्केट की गलियां संकरी हैं, जहां कार व बाइक से गश्त कर पाना बहुत मुश्किल है। मार्केट में सुरक्षा के कोई खास इंतजाम नहीं है। मार्केट में बैरिकेडिंग नहीं है, मेटल डिटेक्टर नहीं है। पुलिस की तरफ से सुरक्षा के जो दावे किए जा रहे, उनकी हकीकत मार्केट में देखना को नहीं मिला। इस मामले में पुलिस का कहना है पूरे थाना क्षेत्र पर नजर रखी जा रही। मार्केट में भी पुलिस अलग-अलग समय पर गश्त कर रही है। यहां लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज से भी निगाह रखी जा रही है।

सरोजिनी नगर मार्केट में जांच के बाद ही मिलता दिखा प्रवेश स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर सरोजिनी नगर मार्केट में सुरक्षा-व्यवस्था पुख्ता कर दी है। बाजार में दिल्ली पुलिस के साथ ही अर्धसैनिक बल भी तैनात है। सेंट्रल मार्केट के मुख्य द्वार पर पुलिसकर्मी तैनात दिखी और बगैर जांच के किसी को भी प्रवेश नहीं दिया जा रहा था। गेट पर मेटल डिटेक्टर से तलाशी लेने के साथ ही मार्केट के बीचोंबीच और गेट नंबर-5 की मचान पर भी जवान मुस्तैद मिले।

मार्केट आने-जाने वाले मार्गों पर बैरिकेडिंग की गई है पुलिस हर किसी पर नजर रखे हुए हैं। इसके अलावा मार्केट में 150 से अधिक सीसीटीवी से भी नजर रखी जा रही है। सरोजिनी नगर मिनी मार्केट ट्रेडर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष अशोक रंधावा बताते हैं कि मार्केट में सुरक्षा-व्यवस्था को लेकर पुख्ता बंदोबस्त हैं। सुरक्षा को लेकर दुकानदार भी पूरा सहयोग कर रहे हैं। हालांकि मार्केट में लगे कुछ अनाउंसमेंट सिस्टम खराब पड़े हैं। आपात स्थिति के लिए उन्हें भी ठीक किया जा सकता है।