दिल्ली में पुरानी रंजिश में युवक को मारी गोलियां, बचाने आई मौसी पर चाकू से किए वार; फरार बदमाशों की तलाश तेज

जागरण संवाददाता, पूर्वी दिल्ली। फर्श बाजार इलाके में पुरानी रंजिश में बदमाशों ने एक युवक पर गोलियां चला दी। हाथ व पैर पर दो गोली लगने से युवक घायल हो गया। युवक को बचाने आई उसकी मौसी पर भी बदमाशों ने चाकू से वार कर दिए।

वारदात को अंजाम देकर बदमाश फरार हो गए। घायल हालात में जावेद व इसकी मौसी मुन्ना देवी को डाक्टर हेडगेवार अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां उनका इलाज चल रहा है। फर्श बाजार थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है।