दिल्ली में पत्नी से अनबन के बाद युवक ने उठाया खौफनाक कदम, नाले में कूदकर दे दी जान
पूर्वी दिल्ली के कांति नगर में पत्नी से विवाद के बाद एक युवक नसीम खान ने सिंचाई विभाग के नाले में कूदकर जान दे दी। पत्नी के बच्चों के साथ अलग रहने से ...और पढ़ें
HighLights
पूर्वी दिल्ली के कांति नगर में युवक ने की आत्महत्या।
पत्नी से विवाद और बच्चों से अलगाव था आत्महत्या का कारण।
पुलिस ने नाले से निकाला, अस्पताल में मृत घोषित किया।
जागरण संवाददाता, पूर्वी दिल्ली। कांति नगर इलाके में एक युवक ने पत्नी से विवाद के बाद सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग के नाले में कूदकर जान दे दी। मृतक की पहचान नसीम खान के रूप में हुई है। कृष्णा नगर थाना पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव स्वजन को सौंप दिया है। मामले की जांच की जा रही है।
नसीम अपने परिवार के साथ कांति नगर में रहता था। परिवार में पिता जलील अहमद, मां जुबेदा खातून, पत्नी अमरीन व तीन बच्चे हैं। युवक गांधी नगर में एक जिंस फैक्ट्री में काम करता था। परिवार ने बताया कि नसीम व उसकी पत्नी के बीच पिछले कई माह से विवाद चल रहा था। अमरीन अपने बच्चों को लेकर पति से अलग रह रही थी। इससे पति अवसाद में था।
घर के बाहर नाले में युवक ने लगा दी छलांग
सोमवार सुबह युवक अपनी मां से बात के रहा था। तभी उसने कहा अगर पत्नी व बच्चे वापस नहीं आए तो वह खुदकुशी कर लेगा। मां कुछ समझ पाती युवक घर से निकला और घर के बाहर नाले में छलांग लगा दी। मां उसे बचाने के लिए पीछे भागी, लेकिन तब तक युवक कूद चुका था।
जिला पुलिस उपायुक्त ने बताया कि सूचना मिलते ही पुलिस व दमकल की टीमें मौके पर पहुंची। युवक को नाले से निकाला व डॉक्टर हेडगेवार अस्पताल में भर्ती करवाया। जहां डाक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
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