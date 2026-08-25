दिल्ली में पत्नी से अनबन के बाद युवक ने उठाया खौफनाक कदम, नाले में कूदकर दे दी जान

जागरण संवाददाता, पूर्वी दिल्ली। कांति नगर इलाके में एक युवक ने पत्नी से विवाद के बाद सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग के नाले में कूदकर जान दे दी। मृतक की पहचान नसीम खान के रूप में हुई है। कृष्णा नगर थाना पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव स्वजन को सौंप दिया है। मामले की जांच की जा रही है।

नसीम अपने परिवार के साथ कांति नगर में रहता था। परिवार में पिता जलील अहमद, मां जुबेदा खातून, पत्नी अमरीन व तीन बच्चे हैं। युवक गांधी नगर में एक जिंस फैक्ट्री में काम करता था। परिवार ने बताया कि नसीम व उसकी पत्नी के बीच पिछले कई माह से विवाद चल रहा था। अमरीन अपने बच्चों को लेकर पति से अलग रह रही थी। इससे पति अवसाद में था।