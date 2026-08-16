'हादसे में दिव्यांग को 2.92 करोड़ मुआवजा, हेलमेट न पहनना लापरवाही नहीं', दिल्ली एमएसीटी का बड़ा फैसला

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। पटियाला हाउस स्थित मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (एमएसीटी) ने वर्ष 2020 के सड़क हादसे में 88 प्रतिशत स्थायी दिव्यांगता का शिकार हुए मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव नीलमणि चौहान को 2.92 करोड़ रुपये से अधिक मुआवजा देने का आदेश दिया है। ट्रिब्यूनल ने बीमा कंपनी की उस दलील को खारिज कर दिया, जिसमें नीलमणि चौहान के हेलमेट नहीं पहनने को हादसे के लिए उनकी भी लापरवाही बताया गया था।

पीठासीन अधिकारी अभिलाष मल्होत्रा ने कहा कि सिर्फ यातायात नियम का उल्लंघन अपने आप में सहभागी लापरवाही नहीं बन जाता, जब तक यह साबित न हो कि उस उल्लंघन की वजह से हादसा हुआ। ट्रिब्यूनल ने स्पष्ट किया कि हेलमेट नहीं पहनना मोटर वाहन अधिनियम के तहत अपराध हो सकता है, लेकिन इसे तब तक हादसे का कारण मानकर पीड़ित की लापरवाही नहीं कहा जा सकता, जब तक उसका हादसे से सीधा संबंध साबित न हो।

हादसे में उनकी रीढ़ की हड्डी में गंभीर चोट आई नीलमणि चौहान की याचिका के मुताबिक 30 दिसंबर 2020 को वह दोपहिया वाहन से जा रहे थे, तभी तेज और लापरवाही से कार चला रहे कार चालक रमेश ने उन्हें टक्कर मार दी। हादसे में उनकी रीढ़ की हड्डी में गंभीर चोट आई और शरीर का निचला हिस्सा पूरी तरह निष्क्रिय हो गया। मेडिकल रिकार्ड के मुताबिक उन्हें पैराप्लेगिया और न्यूरोजेनिक ब्लैडर के साथ रीढ़ की हड्डी में गंभीर चोट है।

ट्रिब्यूनल ने कहा कि पीड़ित अब जीवनभर न तो खड़े हो सकते हैं और न ही चल सकते हैं। उनके नियोक्ता ने मानवीय आधार पर मामले के निर्णय तक उन्हें वेतन देना जारी रखा था। कोर्ट ने कहा कि मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव का काम काफी भागदौड़ वाला होता है और नीलमणि चौहान की स्थिति को देखते हुए वह भविष्य में यह काम नहीं कर सकेंगे। यहां तक कि डेस्क जाब करने के लिए भी उन्हें पूर्णकालिक अटेंडेंट की जरूरत होगी। ट्रिब्यूनल ने भविष्य की आय के नुकसान, इलाज, अटेंडेंट समेत विभिन्न मदों में मुआवजा तय किया।