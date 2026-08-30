दिल्ली के विवेक विहार में एलपीजी सिलिंडर में ब्लास्ट, दंपती झुलसे; दमकलकर्मियों ने पाया आग पर काबू

जागरण संवाददाता, पूर्वी दिल्ली। विवेक विहार थाना के पीछे झुग्गी में रविवार को एलपीजी का छोटा सिलिंडर फट गया। हादसे में दंपती झुलस गए। दोनों को पुलिस ने राजीव गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया। हादसे में दोनों करीब 60 प्रतिशत तक झुलसे हैं।

दमकल विभाग के अनुसार, रविवार शाम करीब 4:24 बजे झुग्गी में एलपीजी सिलिंडर फटने की सूचना मिली। सूचना मिलते ही दमकल की दो वाटर टेंडर और एक वाटर बाउजर मौके के लिए रवाना किए गए। एसटीओ देशपाल के नेतृत्व में दमकलकर्मियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाने का काम शुरू किया। करीब 4:55 बजे आग पर पूरी तरह काबू पा लिया गया।