Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    दिल्ली में होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत की बदली गई तारीख, अब 10 जनवरी को होगा आयोजन

    By Ritika Mishra Edited By: Anup Tiwari
    Updated: Tue, 09 Dec 2025 04:29 AM (IST)

    दिल्ली में होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत की तारीख बदल दी गई है। अब यह अदालत 10 जनवरी को आयोजित की जाएगी। पहले यह 13 दिसंबर को होने वाली थी, लेकिन अब न ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    10 जनवरी को होगी लोक अदालत।

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण (डीएसएलएसए) ने राजधानी में होने वाली अगली राष्ट्रीय लोक अदालत की तारीख बदल दी है। यह लोक अदालत पहले 13 दिसंबर 2025 को होनी थी, लेकिन अब यह 10 जनवरी 2026 को होगी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    डीएसएलएसए के सदस्य सचिव राजीव बंसल ने कहा कि दिल्ली हाई कोर्ट ने 13 दिसंबर को नियमित कामकाज का दिन घोषित कर दिया, जिसके कारण लोक अदालत की तारीख आगे बढ़ानी पड़ी। नई तारीख दिल्ली के सभी जिला अदालत परिसरों पर लागू होगी।

    सभी अदालत परिसरों पर होगा आयोजन

    10 जनवरी को दिल्ली के सभी जिला अदालतों तीस हजारी, कड़कड़डूमा, पटियाला हाउस, रोहिणी, साकेत, द्वारका और राउज एवेन्यू अदालत परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इसके अलावा यह लोक अदालत दिल्ली हाईकोर्ट, डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल (डीआरटी), परमानेंट लोक अदालतों, दिल्ली राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग और जिला उपभोक्ता फोरम में भी इसी दिन आयोजित होगी।

    इससे सिविल समझौतायोग्य मामले, उपभोक्ता विवादों और अन्य कई मामलों को तेजी से निपटाने में मदद मिलेगी। डीएसएलएसए ने सभी संबंधित अदालतों, न्यायिक मंचों और प्राधिकरणों से अपील की है कि वे मुकदमेबाजी कर रहे पक्षकारों को इस बदलाव की जानकारी दें। इच्छुक पक्षकार अपने लंबित मामलों को लोक अदालत में सूचीबद्ध कराने के लिए संबंधित अदालत या प्राधिकरण के समक्ष आवेदन कर सकते हैं।