दिल्ली में होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत की बदली गई तारीख, अब 10 जनवरी को होगा आयोजन
दिल्ली में होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत की तारीख बदल दी गई है। अब यह अदालत 10 जनवरी को आयोजित की जाएगी। पहले यह 13 दिसंबर को होने वाली थी, लेकिन अब न ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण (डीएसएलएसए) ने राजधानी में होने वाली अगली राष्ट्रीय लोक अदालत की तारीख बदल दी है। यह लोक अदालत पहले 13 दिसंबर 2025 को होनी थी, लेकिन अब यह 10 जनवरी 2026 को होगी।
डीएसएलएसए के सदस्य सचिव राजीव बंसल ने कहा कि दिल्ली हाई कोर्ट ने 13 दिसंबर को नियमित कामकाज का दिन घोषित कर दिया, जिसके कारण लोक अदालत की तारीख आगे बढ़ानी पड़ी। नई तारीख दिल्ली के सभी जिला अदालत परिसरों पर लागू होगी।
सभी अदालत परिसरों पर होगा आयोजन
10 जनवरी को दिल्ली के सभी जिला अदालतों तीस हजारी, कड़कड़डूमा, पटियाला हाउस, रोहिणी, साकेत, द्वारका और राउज एवेन्यू अदालत परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इसके अलावा यह लोक अदालत दिल्ली हाईकोर्ट, डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल (डीआरटी), परमानेंट लोक अदालतों, दिल्ली राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग और जिला उपभोक्ता फोरम में भी इसी दिन आयोजित होगी।
इससे सिविल समझौतायोग्य मामले, उपभोक्ता विवादों और अन्य कई मामलों को तेजी से निपटाने में मदद मिलेगी। डीएसएलएसए ने सभी संबंधित अदालतों, न्यायिक मंचों और प्राधिकरणों से अपील की है कि वे मुकदमेबाजी कर रहे पक्षकारों को इस बदलाव की जानकारी दें। इच्छुक पक्षकार अपने लंबित मामलों को लोक अदालत में सूचीबद्ध कराने के लिए संबंधित अदालत या प्राधिकरण के समक्ष आवेदन कर सकते हैं।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।